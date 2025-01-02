分析師：AI 革命將創十大贏家

經濟日報／ 編譯易起宇／綜合外電

分析師表示，一旦即將上任的川普政府開始放寬監管體制，科技股有望在2025年大漲25%，其中人工智慧（AI）革命可望創造出十大贏家，除了既有的市場龍頭輝達（NVIDIA）外，軟體公司也將加入這份名單。

WedBush證券分析師艾夫斯在2024年12月31日發表的報告中表示：「我們相信，在AI革命和未來三年超過2兆美元的AI資本支出支撐下，2025年科技股將強勢上攻。」

艾夫斯預期，科技股2025年漲幅將高達25%，因為川普政府下的「監管蛛網」將會變少；聯邦政府更強力的AI新措施也應該會為該產業帶來提振。

他挑選出十檔股票，稱之為「2025年AI革命的科技冠軍」，排在首位的是AI晶片大廠輝達，其次是雲端運算巨擘暨OpenAI夥伴商微軟，之後則依序是Palantir、特斯拉、Google母公司字母、蘋果、MangoDB、Pegasystems、Snowflake和Salesforce。

這份名單一口氣入圍了六家軟體公司，艾夫斯說：「是輪到廣大的軟體業加入這場AI盛宴的時候了，因為我們相信使用案例正在暴增，2025年將開始進入企業消費階段，大型語言模型（LLM）將全面啟用，而生成式AI的真正採納，將成為軟體業和其他主要業者受益於此的主要引爆點。」

AI 科技股 軟體

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