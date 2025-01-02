2025年美元、金價、比特幣將衝高

經濟日報／ 編譯簡國帆／綜合外電

分析師預期，美元2025年可能延續2024年強勢地位，美債可能加劇震盪，國際金價與比特幣都有望繼續衝高，油價則將繼續面臨供過於求壓力。

美元：DXY美元指數2024全年挺升7.1%，2025年初可能延續升值動能，川普實施關稅對象與時機等不確定性可能繼續支撐美元，且美國強硬貿易政策可能推升通膨，促使Fed更審慎評估降息。不過美元2025年升值空間可能有限，分析師認為投資人過度關注川普要減稅和鬆綁管制等利多，輕忽其他風險。

美債：美國公債2024年表現慘澹，從2年期到30年期公債殖利率全年漲幅都是2022年來最大。進入2025年，美債殖利率震盪可能加劇，10年期公債殖利率可能在3.5%-5%區間，頭號警示訊號為通膨。

黃金：國際金價2024年全年強漲約27%，締造2010年來最大年線漲幅，受惠央行買盤、地緣政治動盪與各國央行寬鬆貨幣政策等利多。分析師預期支撐金價利多將延續到2025年，但漲勢動能將取決於央行買進力道是否持續。

比特幣：最大加密幣2024年累計大漲120%，更一度漲破10萬美元天價，川普任命對加密幣較友善的監管機關主管、及打算建立國家比特幣儲備，將延續市場樂觀氛圍。

油價：布蘭特油價2024年全年跌約3%，為連二年挫跌，因中國大陸經濟疲軟，同時石油輸出國與盟國（OPEC+）以外的產油國持續增產，2025年這些壓力仍將揮之不去。

美國公債 金價

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