烏克蘭不借道 俄天然氣減供歐盟

烏克蘭國營天然氣公司與俄羅斯天然氣工業公司為期五年的過境輸氣協議到期，烏克蘭拒絕延簽，俄羅斯經由烏克蘭向歐盟國家供應天然氣的30多年傳統，在2025年元旦正式終止，歐洲能源安全風險隨之急速上升。

烏克蘭總統澤倫斯基表示，不會允許俄羅斯「靠烏克蘭人的鮮血額外賺取數十億歐元」，並稱已給歐盟一年時間做好準備。過境烏克蘭的供應僅占歐洲天然氣需求的5%左右，但當地仍在承受俄烏戰爭引發的能源危機所造成的餘波。歐盟基準天然氣價格在2024年最後一天上漲2%做收，站上至少13個月新高。

此事也凸顯了歐洲持續依賴俄羅斯管道和液化天然氣供應，以及歐盟內部在擺脫對俄羅斯依賴仍存分歧。

歐盟執委會表示，歐陸天然氣系統「韌性靈活」，有能力應對此事。俄羅斯仍能透過跨越黑海的土耳其管道，向匈牙利、土耳其和塞爾維亞輸送天然氣。

自1991年以來，俄羅斯便透過烏克蘭將天然氣輸往歐洲。2022年俄羅斯入侵烏克蘭後，歐盟大幅減少從俄國進口天然氣，但一些東歐國家仍依賴俄國供應，讓俄國每年大約賺取50億歐元。斯洛伐克和奧地利等歐盟成員，仍繼續從俄羅斯進口大量天然氣。奧地利能源機構表示，由於已擴充能源來源並加強儲備，預計不會短缺。

但烏克蘭的決定已引發與斯洛伐克的緊張關係，斯國現在是俄羅斯天然氣進入歐盟的主要入口，並通過管道將天然氣運送到奧地利、匈牙利和義大利，從中賺取過境費。

斯洛克總理費科2024年12月27日訪問莫斯科會晤普亭，並威脅要停止向烏克蘭供電。