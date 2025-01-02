全球電信業電纜回收 廢材變錢財

隨著電信業者逐漸更新設備，淘汰網絡中的舊纜線，預料未來15年，全球電信業從中回收銅料所獲得的收入，合計將超過100億美元。

英國金融時報（FT）報導，根據英國一家為電信業者提供工程服務的公司TXO，電信業者轉售銅料的收入，今年預計多達7.2億美元。另據標普全球大宗商品洞察預估，國際銅價將由目前的每公噸8,800美元左右，在2035年觸及每公噸1.2萬美元，業者也料將受惠於銅價漲勢。研究公司Analysys Mason則預期，多數電信業者將在2035年前全面淘汰銅纜。

LME銅價走勢

澳洲電信公司Telstra在過去兩個會計年度，已由出售銅纜賺取1.32億美元；英國電信（BT）則在2024會計年度獲得一筆1.05億英鎊（1.32億美元）的長期銅銷售合約預付款，而瑞典電信商Telia則預期，今年該公司的銅銷售額將達200萬-300萬歐元（312萬美元）。

美國電信商AT&T也表示，該公司自2021年來已回收逾3.2萬公噸的銅料，目前也正「加強未來幾年的銅料回收業務」。

銅料用於電網、電線和電動車，也是向潔淨能源轉型的關鍵原料。而銅價波動性高，去年5月一度攀漲至每公噸1.11萬美元的歷史紀錄。

TXO資產回收服務主管伊凡斯說，「當前回收銅纜的電信業者，不僅開發了可觀收入，也揭露了全球對資源永續性的需求」，但在此同時，「銅礦產能卻趕不上需求，這可能會導致銅的供給短缺、價格上漲」。

全球最大礦商必和必拓（BHP）指出，受能源轉型和電網建設所引發的銅料短缺影響，全球銅需求預計將自2021年至2050年間增長70%。

對許多電信商而言，目前來自回收銅料的收入並不顯著，因業者必須與回收作業的成本和複雜性搏鬥，還有來自銅纜竊盜的威脅。

比利時手機業者Proximus表示，銅回收的收入不彰，理由在於將電纜抽出的成本過高、電纜內銅的成分過低，且將銅與其他材料分離的程序也很複雜。

麥格理（Macquarie）大宗商品金融團隊總經理巴恩斯說，「回收銅纜在法規和操作上相當繁複，許多時間用於確保舊電網能在符合法規的情況下被卸除並回收，且最終要產出可出售的商品，回收手續也需個別設計」。