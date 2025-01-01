比爾蓋茲、貝佐斯都投資！ 「這家AI採礦新創」估值達29.6億美元

比爾蓋茲與貝佐斯都有投資的AI採礦新創KoBold Metals，在最新一輪籌資中共募得了5.37億美元，估值達到29.6億美元。該公司希望在能源轉型所需的關鍵礦物競賽中扮演要角。

英國金融時報（FT）報導，運用AI爬梳歷史和科學資料、以偵測未開發礦藏點的採礦探勘公司KoBold Metals表示，在C輪融資中由既有投資人普徠仕（T. Rowe Price）和Durable資本夥伴公司領投。

比爾蓋茲的突破能源創投基金，以及美國創投集團Andreessen Horowitz等既有投資者，都在這輪參與出資；新投資者則有私募股權業者StepStone。

迄今已募得10億美元的KoBold，和其他西方礦商一樣，尋求開採銅、銅、鋰和鎳，與中國大陸對手相競爭。這些金屬被用於從電動車電池，乃至國防產業的方方面面。

西方各國政府正在尋求分散生產，以擺脫中國大陸主導的供應鏈，如美國正在資助建設的洛比托鐵路（Lobito Railway），該鐵路將運輸關鍵礦物穿越大片非洲，並連接民主剛果、尚比亞與安哥拉。

KoBold在2024年2月表示，已於尚比亞發現儲量巨大的銅礦。估計斥資20億美元的明貢巴（Mingomba）礦區，將從2030年開始，每年生產至少30萬公噸的銅。

該公司的共同創辦人暨執行長豪斯表示，新一輪籌資募得的資金中，約40%將被用來將既有的計畫開發成礦場，其中尚比亞的採礦計畫將占「最大部分」。

儘管川普暗示他想撤回對電動車的支持，豪斯說，他對於改善取得關鍵礦物的容易度能受廣泛政治支持，充滿信心。他表示，「分散關鍵礦物的供應受到跨黨派的廣泛支持」，因為這是「國安優先事項」。

豪斯表示，該公司計劃「積極」招募，增加具有較傳統科技背景的數據科學家，以及地球學家以調查可能的礦藏點並蒐集數據。該公司有可能在三到五年內上市。