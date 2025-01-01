快訊

國內首個技職師資公費班今年將招生 台師大教授不看好

一年半就燒掉100億美元 OpenAI都把錢用在哪？

「閃兵」逃美國遭通緝16年 他以為除役持美護照返台遭判6月

聽新聞
0:00 / 0:00

比爾蓋茲、貝佐斯都投資！ 「這家AI採礦新創」估值達29.6億美元

經濟日報／ 編譯魏紹揆／綜合外電
AI採礦新創KoBold Metals，在最新一輪籌資中共募得了5.37億美元，估值達到29.6億美元。圖／路透
AI採礦新創KoBold Metals，在最新一輪籌資中共募得了5.37億美元，估值達到29.6億美元。圖／路透

比爾蓋茲貝佐斯都有投資的AI採礦新創KoBold Metals，在最新一輪籌資中共募得了5.37億美元，估值達到29.6億美元。該公司希望在能源轉型所需的關鍵礦物競賽中扮演要角。

英國金融時報（FT）報導，運用AI爬梳歷史和科學資料、以偵測未開發礦藏點的採礦探勘公司KoBold Metals表示，在C輪融資中由既有投資人普徠仕（T. Rowe Price）和Durable資本夥伴公司領投。

比爾蓋茲的突破能源創投基金，以及美國創投集團Andreessen Horowitz等既有投資者，都在這輪參與出資；新投資者則有私募股權業者StepStone。

迄今已募得10億美元的KoBold，和其他西方礦商一樣，尋求開採銅、銅、鋰和鎳，與中國大陸對手相競爭。這些金屬被用於從電動車電池，乃至國防產業的方方面面。

西方各國政府正在尋求分散生產，以擺脫中國大陸主導的供應鏈，如美國正在資助建設的洛比托鐵路（Lobito Railway），該鐵路將運輸關鍵礦物穿越大片非洲，並連接民主剛果、尚比亞與安哥拉。

KoBold在2024年2月表示，已於尚比亞發現儲量巨大的銅礦。估計斥資20億美元的明貢巴（Mingomba）礦區，將從2030年開始，每年生產至少30萬公噸的銅。

該公司的共同創辦人暨執行長豪斯表示，新一輪籌資募得的資金中，約40%將被用來將既有的計畫開發成礦場，其中尚比亞的採礦計畫將占「最大部分」。

儘管川普暗示他想撤回對電動車的支持，豪斯說，他對於改善取得關鍵礦物的容易度能受廣泛政治支持，充滿信心。他表示，「分散關鍵礦物的供應受到跨黨派的廣泛支持」，因為這是「國安優先事項」。

豪斯表示，該公司計劃「積極」招募，增加具有較傳統科技背景的數據科學家，以及地球學家以調查可能的礦藏點並蒐集數據。該公司有可能在三到五年內上市。

投資人 比爾蓋茲 貝佐斯

延伸閱讀

總統大選押川普 馬斯克資產12個月內暴增7兆台幣

馬斯克在川普莊園long stay 每晚6萬元起跳

富可敵國！全球500大富豪身價飆 近10兆美元 相當於德日澳GDP總和

富豪貝佐斯再婚？ 傳12月28日迎娶小三 英媒：豪擲198億元辦婚禮

相關新聞

比爾蓋茲、貝佐斯都投資！ 「這家AI採礦新創」估值達29.6億美元

比爾蓋茲與貝佐斯都有投資的AI採礦新創KoBold Metals，在最新一輪籌資中共募得了5.37億美元，估值達到29....

美股封關日三大指數收黑 但標普500寫下25年來最佳兩年表現

美股三大指數周二在清淡交易中下跌，結束了對股市來說表現非凡的一年。由於人工智慧榮景和聯準會三年半來首次降息的雙重驅動，美...

曾撐起3萬個家庭生計 喀什米爾「紅色黃金」1原因難重返過往光輝

番紅花是全世界最貴香料，因而被譽為「紅色黃金」。儘管番紅花的價格在2024年繼續上漲，但氣候變遷卻重創產量，迫使愈來愈多...

馬斯克「X」帳號改名Kekius Maximus 同名迷因幣飆漲3,000%

特斯拉執行長馬斯克在2024年的最後一天突然將他的X帳號改名為「Kekius Maximus」，並將頭像也換成迷因角色「...

「魷魚遊戲2」開紅盤！創全球首周收視紀錄 打敗恐怖喜劇「星期三」

Netflix熱門韓劇《魷魚遊戲》第2季於2024年12月26日開播後，已吸引逾6,800萬收視觀眾，並創下Netfli...

印尼總統普拉伯沃送「新年大禮」 上調增值稅只限奢侈品

印尼總統普拉伯沃昨晚赴雅加達市區的跨年晚會，向民眾致意，引發群眾爭相拍照，造成騷動。此前，當局原預計今年將增值稅上調至1...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。