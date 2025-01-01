曾撐起3萬個家庭生計 喀什米爾「紅色黃金」1原因難重返過往光輝

番紅花是全世界最貴香料，因而被譽為「紅色黃金」。儘管番紅花的價格在2024年繼續上漲，但氣候變遷卻重創產量，迫使愈來愈多喀什米爾農夫放棄種植。

番紅花必須用人工採收，因為要很小心的一朵一朵剝開紫色花瓣，才能取得紅色的雌蕊柱頭。這一度撐起喀什米爾谷地約3萬個家庭的生計，如今這個數字已腰斬，農夫紛紛改種蘋果和核桃來勉強餬口。

喀什米爾是全球第二大番紅花的產地，僅次於伊朗，而且囊括了全印度約九成的產量。去年強勁的需求有助推升在印度販售的番紅花價格，批發價漲了超過20%，零售通路則上漲27%左右。

變化劇烈的天氣造成伊朗的產量銳減，但喀什米爾栽種的番紅花面積同樣也已下滑，1990年代中期還有5,700公頃，到2019年時已不到2,400公頃，每年產量也從30年前的近16公噸，驟降至僅2.6公噸。

這是因為降雨量減少、氣溫上升，導致土壤太乾燥，無法栽種這種敏感的作物。室內種植仍在尚未成熟的初期階段，需要政府投資才能達到商業化量產的地步。