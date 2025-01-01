馬斯克「X」帳號改名Kekius Maximus 同名迷因幣飆漲3,000%

特斯拉執行長馬斯克在2024年的最後一天突然將他的X帳號改名為「Kekius Maximus」，並將頭像也換成迷因角色「佩佩蛙」，引發了網友的瘋狂猜測，同時也立刻對加密幣界造成影響，同名的迷因幣在他改名後的一天多內飆漲了逾30倍。

據加密交易平台CoinGecko報價，在馬斯克台灣時間2024年12月31日大約下午2點更改X帳號名前，迷因幣Kekius Maximus（代號KEKIUS）價格僅約0.01美元，但之後價格一飛沖天，1日1日晚上7點半左右達到0.3612美元，等於暴漲逾30倍。