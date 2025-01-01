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馬斯克「X」帳號改名Kekius Maximus 同名迷因幣飆漲3,000%

經濟日報／ 編譯易起宇／綜合外電
馬斯克在社群媒體的一舉一動多次引發加密幣圈振盪，這次又讓迷因幣Kekius Maximus一天之內飆漲了逾30倍。圖／路透
馬斯克在社群媒體的一舉一動多次引發加密幣圈振盪，這次又讓迷因幣Kekius Maximus一天之內飆漲了逾30倍。圖／路透

特斯拉執行長馬斯克在2024年的最後一天突然將他的X帳號改名為「Kekius Maximus」，並將頭像也換成迷因角色「佩佩蛙」，引發了網友的瘋狂猜測，同時也立刻對加密幣界造成影響，同名的迷因幣在他改名後的一天多內飆漲了逾30倍。

據加密交易平台CoinGecko報價，在馬斯克台灣時間2024年12月31日大約下午2點更改X帳號名前，迷因幣Kekius Maximus（代號KEKIUS）價格僅約0.01美元，但之後價格一飛沖天，1日1日晚上7點半左右達到0.3612美元，等於暴漲逾30倍。

雖然目前尚不清楚馬斯克改名目的是否與這款迷因幣有關，或只是純屬巧合，但這並不是第一次馬斯克的社群媒體發文對加密幣價格造成巨大影響。他過去也多次透過發言和推文造成比特幣、狗狗幣及其他加密貨幣價格振盪。這次情況再次凸顯出他對加密幣市場的重要影響力。

馬斯克12月31日突然將X用戶名改為「Kekius Maximus」，並將頭像換成迷因角色佩佩蛙。 圖／擷自X
馬斯克12月31日突然將X用戶名改為「Kekius Maximus」，並將頭像換成迷因角色佩佩蛙。 圖／擷自X

X 社群媒體 馬斯克

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