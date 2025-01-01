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「魷魚遊戲2」開紅盤！創全球首周收視紀錄 打敗恐怖喜劇「星期三」

經濟日報／ 編譯吳孟真／綜合外電
Netflix熱門韓劇《魷魚遊戲》第2季上月26日開播，吸引逾6,800萬收視觀眾，創Netflix歷來全球首周票房收視紀錄。圖／路透社
Netflix熱門韓劇《魷魚遊戲》第2季上月26日開播，吸引逾6,800萬收視觀眾，創Netflix歷來全球首周票房收視紀錄。圖／路透社

Netflix熱門韓劇《魷魚遊戲》第2季於2024年12月26日開播後，已吸引逾6,800萬收視觀眾，並創下Netflix歷來全球首周票房收視紀錄。

根據Netflix於1日公布的訊息，其強檔大戲《魷魚遊戲》第2季已在該平台提供串流服務的92國拿下收視冠軍，創Netflix自製影片歷來首周票房收視量紀錄，打敗由恐怖喜劇《星期三》（Wednesday）在2022年寫下的首周5,010萬收視數成績。該影集也在上架後短短三天內，登上Netflix歷來非英語影集收視榜的第七名。

然而，《魷魚遊戲》第2季能否超越第1季所創下的紀錄，仍有待觀察。該劇第1季自2021年9月開播後，連續19周打進Netflix收視前十名，首播後的前90天，至今吸引全球合計2.65億的收視觀眾數，以及22億的收視時數，寫下該平台全球英語和非英語類影片歷來最佳收視紀錄。

平台內部統計，「魷魚1」播出後，很快就為Netflix創造了9億美元的收入。

「魷魚2」預料將角逐今年金球獎電視類「最佳戲劇類影集」獎項。第3季將是該劇最終季，預計2025年上線。

Netflix 影片 英語 魷魚遊戲

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