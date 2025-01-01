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印尼總統普拉伯沃送「新年大禮」 上調增值稅只限奢侈品

中央社／ 雅加達1日專電
印尼總統普拉伯沃昨晚赴雅加達市區的跨年晚會，向民眾致意，引發群眾爭相拍照，造成騷動。圖／路透社
印尼總統普拉伯沃昨晚赴雅加達市區的跨年晚會，向民眾致意，引發群眾爭相拍照，造成騷動。圖／路透社

印尼總統普拉伯沃昨晚赴雅加達市區的跨年晚會，向民眾致意，引發群眾爭相拍照，造成騷動。此前，當局原預計今年將增值稅上調至12%而引發民怨，普拉伯沃宣布，新稅率僅針對奢侈品，被視為是新年大禮。

為迎接2025年，印尼各城市都舉辦了跨年晚會，最受矚目的是雅加達市中心印尼飯店（Hotel Indonesia）圓環的燈光與煙火秀，昨晚聚集大批人潮，非常熱鬧。

另外，跨年夜倒數計時結束之際，大雅加達地區各處皆有施放煙火，煙火聲響徹雲霄，民眾歡呼聲此起彼落。

印尼總統普拉伯沃（Prabowo Subianto）昨晚在前妻與兒子的陪同下，午夜時分突然現身在雅加達市中心圓環的跨年晚會，引發民眾爭相拍照，造成不小騷動。

據羅盤報（Kompas）報導，普拉伯沃的汽車駛離財政部大樓後，行經市中心圓環的跨年晚會時，受到民眾關注。普拉伯沃隨後走進人群，並與群眾握手打招呼。

此前，普拉伯沃則在昨天傍晚宣布上調增值稅至12%的政策，他表示，增值稅上調至12%的新措施，只針對私人飛機、遊艇和豪宅等，除了這些奢侈品，其他商品和服務項目的增值稅仍維持11%。

12％增值稅涵蓋範圍大幅縮小，該政策突然調整被描述為普拉伯沃的「新年大禮」，因原本上調增值稅的商品及服務項目更為廣泛。過去這段時間，上調增值稅政策遭智庫反對，且引發數百名大學生上街抗議。

普拉伯沃表示，私人飛機、郵輪、遊艇、豪宅等富人階層會使用的奢侈品，才會被列入12%增值稅率的範圍，至於一般民眾所需的基本生活必需品則不受影響。

他強調，上調增值稅是根據國會通過的法律，將會分階段調整，並解釋，逐步調高稅率是為了不對購買力、通貨膨脹和經濟成長造成重大影響。

美都電視台（Metro TV）今天報導，總統通訊辦公室發言人普莉塔（Prita Laura）表示，生活日用品不受增值稅調至12%影響，並指這是普拉伯沃贈送的2025新年禮物。

普莉塔今天發表書面聲明表示，「基本生活必需品（的增值稅率）絕對不會增加，這是普拉伯沃給印尼人民的新年禮物」。

印尼 普拉伯沃 跨年晚會 雅加達

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