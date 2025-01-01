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魅力何在？巴菲特再加碼網域註冊業者VeriSign持股

經濟日報／ 編譯黃淑玲／綜合外電
「股神」巴菲特的波克夏公司，去年12月分批加碼投資網域註冊公司VeriSign。 美聯社
「股神」巴菲特的波克夏公司，去年12月分批加碼投資網域註冊公司VeriSign。 美聯社

「股神」巴菲特執掌的波克夏公司在2024年最後一周，再加碼購入網際網路網域註冊公司VeriSign的股票。

申報文件揭露，波克夏是由旗下的保險公司Geico出面再買進76,487股。截至周一（2024年12月30日）收盤，Geico共持有VeriSign股票790萬股，購買價格介於201.75-206.04美元。

波克夏旗下各事業目前共持有1,320萬股的VeriSign股票，成為VeriSign最大股東。若以VeriSign在2024年12月31日的206.96美元收盤價計算，波克夏的持股價值27億美元。VeriSign的第二大股東是先鋒集團（Vanguard）。

在2024年12月24日之前的三個交易日，波克夏已敲進VeriSign股票143,424股。若再回推至24日前的六個交易日，總計共花費7,395萬美元，敲進377,736股VeriSign股票，加權平均購入價格為195.78美元。

13F文件所公布的波克夏持股資料顯示，波克夏是今年第1季時開始買進VeriSign股票，截至3月31日時，持股數為12,815,613股。之後維持不變，直到12月才分好幾批加碼。

VeriSign的魅力何在？ＭarketWatch的分析顯示，在標普500指數中，VeriSign的各項利潤指標都名列前茅，例如2024年第3季的毛利率為88.02%，排名第11，營業利益率以71.25%名列第六，淨利率為51.54%，位居第七，而且這三大指標都比一年前好轉。

文件 波克夏 網路

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