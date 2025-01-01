整理包／還能續漲？一文看懂2025美股、美元、美債、油金、比特幣展望

美股在2024年連續第二年大漲逾20%，締造25年來表現最亮眼的兩年表現，美元衝上兩年新高，美債殖利率持續走高，國際金價大漲27%，比特幣的漲勢動能在年底減弱，油價繼續承受壓力，展望2025年，這些資產的走向如何？

美股：有望繼續上攻

標普500指數2024年累計上漲23%，全年共57次創新高，且連兩年漲幅超過20%，是1997-1998年來最佳的兩年表現，科技股表現搶眼，那斯達克綜合指數全年漲31%，輝達（Nvidia）和特斯拉（Tesla）是大功臣。根據彭博資訊，美股標普500指數2024年總報酬率達到25%，為2014年來最高，也稱冠美國股匯債等資產，鞏固了「捨谷其誰」（TINA）的地位。

進入2025年，華爾街大多預期標普500指數在2025年將繼續上揚，受益於穩健的經濟支持企業獲利、利率可望繼續降低，以及美國總統當選人川普有利成長的政策，年底預測價位介於6,000點-7,000點之間。

而且，標普500指數這波始於2022年10月的牛市，還沒走到之前十波牛市平均長度的一半，這波牛市累計上漲約64%，也遠小於先前牛市的平均184%漲幅。歷史紀錄也帶來好兆頭，在1950年來八次連兩年上漲20%後，標普500指數隔年平均都上漲12.3%

美元：可能延續強勢

美元指數在2024年12月31日盤初一度觸及108.583的兩年高點，終場收盤升值0.3%至108.487，全年挺升7.1%，2025年初可能延續升值動能，主要支撐來自於川普政策與地緣政治發展。

川普實施關稅的對象與時機等不確定性，可能繼續支撐美元，而且美國強硬貿易政策可能推升通膨，促使聯準會（Fed）更審慎評估降息，拉維持美國和其他地區的利率差距，美國經濟表現也仍優於其他國家。

不過，美元在2025年的升值空間可能有限，分析師認為投資人過度關注川普要減稅和鬆綁管制等利多，輕忽了許多其他風險，包括若川普旅行加徵關稅的威脅，將衝擊美國經濟，美國聯邦政府財政也可能比川普第一任內更加飄搖，同時其他國家的經濟也有望在下半年撥雲見日。

美債：震盪將加劇

美國公債2024年表現慘澹，從2年期到30年期的美國公債殖利率全年漲幅都是2022年來最大，原因包括「債市義勇軍」出面對美國財政表達憂慮，以及Fed降息預期降溫。

進入2025年，美國公債殖利率可能區間波動，但震盪將加劇，10年期公債殖利率可能在3.5%-5%的區間波動，頭號警示訊號為通膨。公司債殖利率則可能狹幅震盪，原因是企業獲利強勁與經濟衰退風險低。

國際金價：漲勢取決於央行

國際金價2024年全年大漲約27%，締造2010年來最大年線漲幅，受惠於央行買盤、地緣政治不確定性與各國央行寬鬆貨幣政策等利多。

分析師預期支撐金價的利多將延續到2025年，但漲勢動能將取決於央行的買進力道是否持續，以及和美元、實質利率及股市之間的傳統關聯是否恢復。也有分析師認為，金價的潛在風險是川普政策可能重燃通膨，以及Fed放慢降息步伐

國際油價：供應過剩壓力揮之不去

布蘭特油價2024年全年下跌約3%，收每桶74.64美元，為連續第二年挫跌，西德州油價則幾乎零上漲，維持在]每桶71.72美元，原因是中國大陸的經濟陷入困頓，同時石油輸出國與盟國（OPEC+）以外的產油國持續增產。

2025年這些壓力仍將揮之不去，國際能源總署（IEA）預測，中國大陸消費量受抑制、加上非OPEC+國家的產量增加，第1季每日將供過於求超過100萬桶。路透訪調的經濟學家與分析師預測，2025年的布蘭特原油均價為每桶74.33美元，低於2024年11月預測的74.53美元，為連續第八個月下修。

不過，市場供需動能可能比IEA的預估還強，摩根士丹利、麥格理銀行及巴克萊銀行都認為，市場過度憂慮供應過剩的前景，最近中國大陸的經濟數據已展現韌性，而且川普可能推出不利伊朗原油出口的政策

比特幣：樂觀氛圍轉濃

2024年堪稱比特幣的超凡一年，全年累計大漲120%，更一度漲破10萬美元天價，在2025年，川普任命對加密或幣較友善的監管機關主管、以及打算建立國家比特幣儲備的構想，將延續市場的樂觀氛圍，就待政策明朗化。

市場已陸續出現比特幣2025年行情的預測，最瘋狂者當屬加密貨幣放款平台Nexo預估的25萬美元。其他機構方面，加密貨幣資產管理業者Coinshares預期將在8萬-15萬美元之間波動，加密貨幣金融服務商Matrixport認為可望漲至16萬美元。

加密貨幣資產管理業者Galaxy數位公司預估，比特幣將在上半年漲破15萬美元，第4季站上18.5萬美元，渣打銀行則認為年底前將能衝上20萬美元。