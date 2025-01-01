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墨國實施新關稅 預料將衝擊中國電商Shein、Temu

中央社／ 墨西哥市31日綜合外電報導

墨西哥國稅局（SAT）今天公布新關稅措施，表示將藉此加強對亞洲貨品的監督。墨國這一步可能對快時尚龍頭Shein和跨境購物平台Temu等線上零售商造成衝擊。

路透社報導，墨西哥國稅局在媒體聲明中指出，經由快遞公司輸入墨國的商品，源頭若為未與墨國簽署國際協議的國家，將被課徵19%關稅。

Shein和Temu總部位在中國，而墨西哥未與中國簽訂國際協議。

美國、加拿大這兩國與墨西哥簽署「美墨加貿易協定」（United States-Mexico-Canada trade agreement，USMCA），因此從美、加經快遞公司進入墨國的商品，如果價值高於50美元但未超過117美元，將被課徵17%關稅。

墨西哥國稅局表示，來自其他與墨西哥簽訂國際協議的國家、且價值超過1美元的商品，則將被課徵19%關稅。

墨西哥國稅局稱，這項關稅措施將加強「打擊不合乎規定的行為」。

新措施於2025年1月1日起生效。墨西哥推出一系列影響電商公司的新稅務準則，包括總統薛恩鮑姆（Claudia Sheinbaum）政府2024年12月19日發布新令，將某些進口商品的關稅調高至最高35%，受影響的包括裙裝襯衫等服飾，毯子窗簾等居家用品，就連帳篷和雨棚也受到衝擊。

與美國零售巨擘沃爾瑪（Walmart）和亞馬遜（Amazon）競爭的Shein和Temu，更可能受到高關稅的影響。

墨西哥 快時尚 美國

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