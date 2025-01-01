快訊

紐約時報廣場「水晶球落下」迎接2025！下雨不減百萬人熱情

吃得少、瘦得快並非好事 營養師授5個好習慣助健康減重不復胖

不是豚骨！日本網友票選「最愛拉麵口味」第一是它：經典就是無敵

聽新聞
0:00 / 0:00

晶片外銷創單月新高 南韓12月出口續增 全年出口額刷新紀錄

經濟日報／ 編譯季晶晶／綜合外電
南韓12月出口維持增長態勢，全年出口額創新高。歐新社
南韓12月出口維持增長態勢，全年出口額創新高。歐新社

來自中國大陸的需求增加，南韓12月出口保持增長態勢，由於半導體銷售維持韌性，2024全年出口額勁揚8.2%，寫下新高點。

根據南韓產業通商資源部周三公布的數據，經工作日調整後，12月出口額較一年前增長4.3%。11月全月則增3.7%。

未經調整的出口成長6.6%，是連續15個月上揚，進口成長3.3%，貿易順差是65億美元。

對正經歷政治大動盪的國家來說，此一表現提供了些許安慰。總統尹錫悅在12月3日短暫宣布戒嚴，震驚全國，隨後被彈劾。他的總理韓惪洙因拒絕迅速任命大法官審議彈劾案也被彈劾。財長崔相穆因為成為兩周內的第二位代理總統。

這場動盪拖累韓元跌至2009年以來最低點，韓股至今依然脆弱。濟州航空客機29日墜毀失事，機上181人除兩名空服員外全數罹難，也可能進一步打擊消費者情緒。

重度依賴出口來帶動經濟成長的南韓也面臨外部挑戰。美國總統當選人川普已揚言實施一系列保護主義政策，包括普徵關稅。

南韓央行在第4季意外連兩次降息，以支持經濟抵禦貿易逆風。經濟學家愈來愈預期央行本月將再度降息。

依產業劃分，12月晶片出口較一年前大幅成長31.5%，至創單月新高的145億美元，儘管全球半導體價格整體下滑，但高頻寬記憶體晶片等產品的需求強勁，帶動晶片有強勁銷售；無線通訊設備的出口增長16.1%；汽車出口則減少5.3%至60億美元，這是因為大雪導致汽車零件供應中斷。

按外銷目的地劃分，對中國大陸的出口額增長8.6%，扭轉了上月的萎縮局面；對美出口增長5.5%；對歐盟的出口則有15.1%的增幅。

2024年全年出口額較去年同期成長8.2%至6,838億美元，刷新前次在2022年創下的紀錄6,836億美元。全年進口減少1.6%到6320億美元，導致出現貿易順差518億美元。半導體是出口的最大動力，銷量較2023年增加43.9%。

2025年的前景沒那麼光明。韓國發展研究院在11月的預測裡表示，出口可能較去年成長2.2%，貿易順差估減少至487億美元。

半導體 南韓

延伸閱讀

韓空難引爆拒買！濟航母公司愛敬旗下品牌遭殃 「空氣殺人」醜聞再起

濟州航空空難179名罹難者身分確認完畢！11具遺體移交家屬

南韓總統府高階幕僚集體請辭 不滿代總統「越權」任命憲法官

應對川普可能加關稅衝擊…韓企投資墨國 按暫停鍵

相關新聞

美股封關日三大指數收黑 但標普500寫下25年來最佳兩年表現

美股三大指數周二在清淡交易中下跌，結束了對股市來說表現非凡的一年。由於人工智慧榮景和聯準會三年半來首次降息的雙重驅動，美...

晶片外銷創單月新高 南韓12月出口續增 全年出口額刷新紀錄

來自中國大陸的需求增加，南韓12月出口保持增長態勢，由於半導體銷售維持韌性，2024全年出口額勁揚8.2%，寫下新高點。

迎接2025 法新社回顧2024全球金融市場四面向

回顧2024年，儘管政治動盪，股市和比特幣仍在投資人對人工智慧（AI）熱度不減、利率調降和減稅期望的推動下屢屢締造新紀錄

黃金去年大漲逾27%創14年來最佳 布蘭特原油連跌兩年

國際黃金價格2024年全年大漲超過27%，創下2010年以來的最大年線漲幅。國際油價，布蘭特原油年線下跌約3%，美國西德...

美元2024年漲7% 封關日觸及兩年新高 日圓年線跌約11%

美元周二（12月31日）創下兩年新高，2024年兌所有主要貨幣幾乎都實現年度上漲，主要是美國聯準會（Fed）將利率維持高...

富可敵國！全球500大富豪身價飆 近10兆美元 相當於德日澳GDP總和

全球500大富豪的身價2024年進一步飆升，在馬斯克、祖克柏和黃仁勳帶領下，這群億萬富豪邁向新里程碑：總資產淨值逼近10...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。