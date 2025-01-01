晶片外銷創單月新高 南韓12月出口續增 全年出口額刷新紀錄

來自中國大陸的需求增加，南韓12月出口保持增長態勢，由於半導體銷售維持韌性，2024全年出口額勁揚8.2%，寫下新高點。

根據南韓產業通商資源部周三公布的數據，經工作日調整後，12月出口額較一年前增長4.3%。11月全月則增3.7%。

未經調整的出口成長6.6%，是連續15個月上揚，進口成長3.3%，貿易順差是65億美元。

對正經歷政治大動盪的國家來說，此一表現提供了些許安慰。總統尹錫悅在12月3日短暫宣布戒嚴，震驚全國，隨後被彈劾。他的總理韓惪洙因拒絕迅速任命大法官審議彈劾案也被彈劾。財長崔相穆因為成為兩周內的第二位代理總統。

這場動盪拖累韓元跌至2009年以來最低點，韓股至今依然脆弱。濟州航空客機29日墜毀失事，機上181人除兩名空服員外全數罹難，也可能進一步打擊消費者情緒。

重度依賴出口來帶動經濟成長的南韓也面臨外部挑戰。美國總統當選人川普已揚言實施一系列保護主義政策，包括普徵關稅。

南韓央行在第4季意外連兩次降息，以支持經濟抵禦貿易逆風。經濟學家愈來愈預期央行本月將再度降息。

依產業劃分，12月晶片出口較一年前大幅成長31.5%，至創單月新高的145億美元，儘管全球半導體價格整體下滑，但高頻寬記憶體晶片等產品的需求強勁，帶動晶片有強勁銷售；無線通訊設備的出口增長16.1%；汽車出口則減少5.3%至60億美元，這是因為大雪導致汽車零件供應中斷。

按外銷目的地劃分，對中國大陸的出口額增長8.6%，扭轉了上月的萎縮局面；對美出口增長5.5%；對歐盟的出口則有15.1%的增幅。

2024年全年出口額較去年同期成長8.2%至6,838億美元，刷新前次在2022年創下的紀錄6,836億美元。全年進口減少1.6%到6320億美元，導致出現貿易順差518億美元。半導體是出口的最大動力，銷量較2023年增加43.9%。

2025年的前景沒那麼光明。韓國發展研究院在11月的預測裡表示，出口可能較去年成長2.2%，貿易順差估減少至487億美元。