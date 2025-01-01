迎接2025 法新社回顧2024全球金融市場四面向

回顧2024年，儘管政治動盪，股市和比特幣仍在投資人對人工智慧（AI）熱度不減、利率調降和減稅期望的推動下屢屢締造新紀錄。

以下是法新社彙整的2024年金融市場最引人注目4大面向：

● 股市紀錄一個接著一個

美股三大指數在2024年寫下歷史新高，道瓊工業指數破45000點，標普500指數達6000點，那斯達克指數也超過20000點。

道瓊2024年漲幅達約13%，標普逾23%，那斯達克29%左右。

輝達（NVIDIA）因生產特別適於拿來訓練AI模型的處理器，包括應用於聊天機器人ChatGPT等，股價2024年漲了170%以上。

瑞訊銀行（Swissquote Bank）市場分析師歐茲卡迪斯卡亞（Ipek Ozkardeskaya）表示：「ChatGPT推出已約兩年時間，AI熱潮持續讓部分美國大型科技企業股價飛漲。」

她進一步說：「輝達已經成為AI熱潮的代表，自此以來，這間公司的股價漲了近1000%，自前一年11月以來，七巨頭股價上漲了近100%。」七巨頭指的是Alphabet（谷歌，Google）、亞馬遜（Amazon）、蘋果（Apple）、Meta（臉書，Facebook）、微軟（Microsoft）、輝達和特斯拉（Tesla）。

在歐洲，雖然也創下新紀錄，但漲幅較不明顯。法蘭克福DAX指數突破20000點大關，全年漲幅達18.9%。

而日股基準日經225指數在2024年上漲近20%，最終超越了1990年代日本泡沫經濟前的高點。

● 極為政治的一年

川普贏得美國總統選舉，更進一步鼓舞了華爾街，因為民眾如今都寄託他將兌現有關放鬆監管和減稅方面的競選承諾。

然而，政治進展並不見得總是有利於投資人。以法國為例，總統馬克宏（Emmanuel Macron）宣布提前舉行國會選舉之後，卻因大選未產生明確贏家而出現反效果。巴黎CAC 40指數選前上漲逾6%，2024年終時卻跌了超過2%。

中國的欲振乏力進一步拖累了奢侈品類股。

展望2025年，投資人一是需緊盯川普是否在上調關稅一事上說到做到，二是注意德國2月提前大選的結果。

● 比特幣、黃金和大宗商品

比特幣在川普有望放寬監管措施的預期心理下突破10萬美元大關，漲幅高達120%。以太坊雖未改寫歷史紀錄，但也漲逾40%。

黃金也因為地緣政治緊張而避險吸引力大增，價格創新高。

至於咖啡和可可等大宗商品，則因惡劣氣候環境引發供應擔憂而創下新紀錄。

● 起起伏伏的貨幣政策

美國和部分歐洲國家的央行終於開始降息，不再延續先前在COVID-19大流行過後經濟復甦，外加俄羅斯全面入侵烏克蘭後，為抑制通貨膨脹而採取的升息措施。

降息步伐倒是讓投資人和各國央行同感焦慮：不能快到再掀通膨，但也不能慢到經濟活動下滑。

然而，美國經濟證明極具韌性，投資人和聯邦準備理事會（Fed）也都持續削減進一步降息的預期，尤其是川普的關稅政策有可能引發新的通膨壓力之下。

歐洲方面，鑒於歐元區成長停滯，歐洲中央銀行（ECB）預計將持續降息。