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美元2024年漲7% 封關日觸及兩年新高 日圓年線跌約11%

經濟日報／ 編譯黃淑玲／綜合外電
美元指數2024年封關日觸及兩年新高。 路透
美元指數2024年封關日觸及兩年新高。 路透

美元周二（12月31日）創下兩年新高，2024年兌所有主要貨幣幾乎都實現年度上漲，主要是美國聯準會（Fed）將利率維持高於其他主要央行，美元的表現因而領先。

衡量美元兌六種主要貨幣的美元指數（DXY），在2024年最後一個交易日盤中觸及今年最高、也是2022年11月以來最高的108.583。收盤漲幅縮小至0.33%，報108.487，2024年美元指數全年漲幅達到7.0%。新年假期前，周二的匯市交易清淡。

路透分析，由於美國通膨率仍高於聯準會的2%目標，交易員現已調整預期，認為聯準會2025年若要進一步降息，將採取緩慢且謹慎的做法。

分析師展望明年，預期川普上任美國總統後，將兌現競選政見，推出包括放鬆企業管制、減稅，對外加徵關稅和打擊非法移民等政策。這些措施可望促進美國經濟成長，但也將增加通膨上漲機會；美國公債殖利率會走高，美元需求增加。

三菱日聯金融集團高級貨幣分析師哈德曼（Lee Hardman）表示說：「美債殖利率已調整至更高水準，以反映即將上任的川普政府政策可能帶來的通膨影響，包括提高關稅、收緊移民政策和維持寬鬆的財政政策。」

另外，美國以外的國家的經濟成長前景疲軟、中東地緣政治緊張局勢加劇以及持續的俄烏戰爭，也增加市場對美元的需求。

回顧2024年主要貨幣兌美元的匯價表現，日圓是今年最大的輸家之一，因為日本和美國之間的利差較大，日圓兌美元匯價2024年連續第四年下跌，年線跌幅近11%。周二日圓兌美元貶值0.23%至157.20日圓兌1美元。

分析師指出，今年Fed如果進一步放寬貨幣政策，再加上日本銀行（央行）升息，可為日圓提供支撐。在那之前，交易員關注日本當局的干預，去年日本當局已曾多次出手支撐日圓。

主要貨幣當中，英鎊2024年兌美元匯價相對較強，跌幅最小，年度貶值約1.6%。歐元兌美元年線跌幅則在6.2%，市場預期歐洲央行的降息幅度將比Fed更大。

澳幣與紐元與日圓同屬2024年兌美元表現較弱的一群。全年澳幣兌美元匯價下跌約 9.2%，是2018年以來表現最差的一年。紐元兌美元下跌11.4%，是2015年以來最差。

日本 美國 貨幣

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