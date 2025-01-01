富可敵國！全球500大富豪身價飆 近10兆美元 相當於德日澳GDP總和

全球500大富豪的身價2024年進一步飆升，在馬斯克、祖克柏和黃仁勳帶領下，這群億萬富豪邁向新里程碑：總資產淨值逼近10兆美元。

美國科技股漲勢驚人為這三個人的財富大躍進發揮了關鍵作用，並同樣讓艾裡森、貝佐斯、戴爾以及谷歌共同創辦人佩吉和布林的資產淨值走高。彭博億萬富豪指數追蹤的500大富豪在2024年的資產增幅共1.5兆美元，光前面這八位科技業大咖就增加逾6,000億美元，占比高達43%。

在全球富豪榜上占據主導地位的是馬斯克——因不遺餘力支持川普的總統選戰，他被稱為「第一哥兒們」。與川普的密切關係力助馬斯克旗下公司價值飛升，其中包括特斯拉、SpaceX和xAI。這使得他的財富史無前例地膨脹到4,421億美元，較年初增加2,130億美元。12月17日，他與貝佐斯的財富之差達到2,370億美元，創彭博財富指數歷來最大的冠亞軍差距。

總體而言，全球最富裕群體得益於2024年令人震驚的美股漲勢。在「科技七雄」推動下，標普500指數去年上漲24%。

川普勝選進一步推動漲勢。標普500指數在11月6日觸及當時的歷史高點，創史上最佳選舉次日表現。該指數代表的億萬富豪在大選結束後的五周內資產總計成長5,050億美元。

截至周一收盤，彭博億萬富豪指數追蹤的財富總值為9.8兆美元，略低於12月11日創下的峰值10.1兆美元。根據世界銀行彙編的數據，他們的財富規模相當於德國、日本和澳洲2023年國內生產毛額（GDP）的總和。