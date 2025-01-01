美股封關日三大指數收黑 但標普500寫下25年來最佳兩年表現

美股三大指數周二在清淡交易中下跌，結束了對股市來說表現非凡的一年。由於人工智慧榮景和聯準會三年半來首次降息的雙重驅動，美股今年屢創新高。

道瓊工業指數周二下跌29.51點，或0.07%，至42,544.22點；標普500指數下跌25.31點，或0.43%，至5,881.63點；那斯達克指數下跌175.99點，或0.90%，至19,310.79點。

2024年美股再度表現強勁：儘管在最後幾個交易日下跌，但標普500指數繼2023年上漲24%之後，2024年再漲23%，並57次刷新歷史收盤紀錄，是自1997和1998年網路泡沫破裂前夕以來最強勁的連兩年漲勢。

那斯達克指數全年大漲28.6%。道瓊工業指數全年勁揚12.9%。

但去年走勢震盪，原因包括地緣政治紛爭加劇、美國總統大選，以及市場對未來一年聯準會政策走向猜測的轉變。

AXS Investments執行長Greg Bassuk表示：「本周沒有取誕老人大漲行情，但投資人收到2024年走高的禮物。在人工智慧大爆發、聯準會連續降息和美國經濟強勁的三大推動力之下，2024年的股市大漲。這為2025年持續強勢奠定了基礎。」

標普500指數的11大類股中，通信服務、科技和非必需消費品在去年的漲幅居前，年內漲幅在29.1%至38.9%之間不等。

醫療保健、房地產和能源只寫下個位數漲幅。材料是2024年唯一下跌類股，跌幅接近1.8%。

第4季，那斯達克指數上漲6.2%，標普500指數上漲2.1%。道瓊工業指數勉強漲了0.5%。

展望2025年，美股面臨的逆風包括利率具有不確定性，可能限制指數進一步上衝。利率可能比預期的高，這會推升融資成本，也讓投資人轉尋更多低風險的替代投資。市場目前認為聯準會將再降息大約2碼。

投資人還擔心企業估值過高，以及總統當選人川普的政府在稅收和關稅政策上的變數。

Bassuk說，投資人應對即將上任的川普政府帶來的衝擊以及對某些行業的影響保持謹慎。「地緣政治，特別是俄烏戰爭和中東地區持續紛爭所帶來的不穩定可能會引發」與受影響地區有聯繫的公司和行業的恐慌。

過去的一年，投資人開始對企業在AI上的支出何時能轉化為利潤，抱持較為懷疑的態度，但超大型科技股仍是推動標普500指數上漲的主要動力。截至12月24日，美股七雄占標普500總回報（含股息）的比重已經超過53%。光是輝達（Nvidia）就貢獻了21%的回報。

但Bassuk說AI熱潮仍有增長空間：「在漲勢中，估值已經變得很高，但我們相信AI增長將持續下去，並在大多數行業中，從硬體大規模轉向軟體。」

展望2025年，不少投資人預計市場廣度會擴大，大型科技公司以外的股票擁有更具吸引力的估值，有追趕科技行業的空間。小型股也有「均值回歸」迎頭趕上的補漲機會。