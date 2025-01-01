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台積電ADR 2024全年漲近一倍 封關跌1.45%

經濟日報／ 編譯黃淑玲／綜合外電

台積電ADR周二（12月31日）下跌1.45%，跌破200美元關卡，收在197.49美元，較台北交易溢價20.49%。費城半導體指數同日下跌0.93%。

台積電ADR在2024年大漲了95.96美元或94.51%，等於股價增長將近一倍。全年最高價是在2024年10月17日的212.60美元，最低價在2024年1月5日的98.80美元。

周二美國股市三大指數均下跌。道瓊工業指數下跌29.51點或0.07%，收在42,544.22點；標普500指數下跌25.31點或0.43%，收在5,881.63點；那斯達克指數下跌176.00點，或0.90%，收在19,310.79點。

台灣加權股價指數周二下跌155.10點，收在23,035.10點，台積電（2330）跌15元或1.38%，收在1,075.00元。

個股 ADR代碼 ADR收盤（換算後） 漲跌幅（%） 台北上市股票收盤價 溢價率（%）

日月光 ASX 165.11 -0.79 162.00 +1.92

中華電（2412） CHT 123.46 -0.71 123.50 -0.03

台積電 TSM 1,295.22 -1.45 1,075.00 +20.49

聯電（2303） UMC 42.56 -0.31 43.05 -1.13

*匯率換算依據紐約時間下午5:30的彭博數據

半導體 台積電 指數

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