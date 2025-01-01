跨年前夕交易時段縮短 英、法股市2024封關日收高
英國及法國股市在今年最後一個交易日收高，未受交易時段縮短影響；德國股市已提前封關。市場正在關注美國總統當選人川普上任後的政策，可能對全球經濟造成何種影響。
倫敦FTSE 100指數上漲52.01點或0.64%，收8173.02點。
巴黎CAC 40指數上揚67.18點或0.92%，收7380.74點。
德國股市已於上月30日提前封關，法蘭克福DAX指數當天下挫75.18點或0.38%，收報19909.14點。
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