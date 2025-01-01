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川普效應 韓企暫停投資墨西哥
受到美國總統當選人川普加徵關稅威脅的影響，南韓企業正暫停在墨西哥的新投資與整頓計畫，四成的日本企業也將至少會考慮重新評估在中國大陸的營運。
在墨西哥第三大城、南韓在當地的最大工業重鎮蒙特雷，南韓產業人士表達對川普關稅政策的憂慮，當地貿易顧問業者指出，在川普發表關稅談話後，南韓企業在墨西哥的新投資計畫已幾近停擺。
在日本，調查顯示，在中國大陸設立營運據點的日本企業中，百分之八點六受訪者表示可能重新評估在大陸的策略。
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