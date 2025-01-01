美財部控遭陸駭客攻擊

美國財政部2024年12月30日致函國會說，中國大陸官方支持的駭客，經由第三方軟體服務供應商，對財政部進行網路攻擊。

在彭博新聞看到的這封信中，美國財政部形容，中國大陸的駭客入侵是「重大網路安全事件」，因為背後有國家力量支持。

信函指出，財政部在2024年12月8日接到第三方軟體服務供應商BeyondTrust的通知，表示有駭客取得BeyondTrust一組關鍵的密碼鑰匙，「該鑰匙係用於確保為財政部辦公室終端用戶提供技術支援的雲端服務」。

財政部現正對此事進行調查。綜合目前可得的資訊推斷，事件幕後有與中國相關的進階駭客。

揭露財政部被駭事件，主要是白宮持續在調查其所稱的，由大陸國家贊助，針對美國電信公司所進行的大規模網路間諜活動。上周五，白宮說，有九家電信公司受到相關網路攻擊的影響。

財政部在這封致參議員布朗和史考特的信中表示，事件中駭客得以遠距進入特定的財政部工作站，以及「這些工作站用戶所維護的特定非機密文件」。