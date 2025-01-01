沃爾瑪推平替款柏金包 一顆新台幣3,500元有找

法國精品愛馬仕（ Hermès）的柏金包，是許多女性的終極追求，但一顆包通常要價不斐，且不是想買就買得到，美國零售巨擘沃爾瑪聽見了不少小資女的心聲，近期推出外形神似柏金包的平價替代款「沃金包」（Wirkin），在社群媒體上颳起旋風，引發搶購熱潮。

根據慕尼黑市場SACLÀB數據，一顆標準型號的柏金包，需要一名專業工匠耗費長達40小時的時間才能製成，要價7,200美元（約新台幣23萬元）起跳，且還須「配貨」累積消費額度，才可能有機會入手。

但沃爾瑪推出的這款平替版柏金包，價格落在78美元-102美元（約新台幣3,342元）間，實際價格取決於尺寸和顏色，瞬間掀起一陣搶購熱潮。沃金包製造商Kamugo表示，這款包款外皮採用真牛皮製成，內裡使用合成皮。

對此，有TikTok用戶開玩笑說道，「沃爾瑪的Birkin包叫Wirkin，專為勞工階級（wirkin/ working class）而設。」也有人表示，這象徵「打倒富人」（eat the rich）的口號，認為這款包包的爆紅，代表這個超高端地位象徵的衰落。

但也有網友質疑買仿製品是否有意義，一名TikTok用戶表示，自己不會買假貨，因為甚至不在乎有沒有一顆柏金包。