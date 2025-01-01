2024年最後一周忙翻了 洛杉磯港貨櫃量暴增73%

企業趕提前拉貨，美國洛杉磯港在2024年年底假期前的最後一周忙翻，處理的貨櫃量預料將年比暴增73%，顯示企業正積極準備迎接2025年全球貿易的三大未知數，包括關稅戰、美東碼頭罷工、地緣政治動盪。

據了解，全球航運業者及貨櫃三雄長榮（2603）、陽明 （2609）及萬海（2615）已經針對可能發生罷工開始擬定各項調整船舶航速與靠泊計劃，降低萬一罷工對於客戶的影響。

彭博資訊報導，港口系統業者Wabtec Port Optimizer的最新數據估算，洛杉磯港從2024年耶誕節到跨年夜這一周將處理12.9萬只進口貨櫃，年比增加73%，主因為美國企業想趕在美國總統當選人川普要對中國大陸貨品加徵關稅之前，將貨品輸入美國。另外美國東岸港口工人揚言要罷工，貨物也需要繞道改走西岸因應。

川普說，字典裡他很愛的一個詞是「關稅」，但他要廣泛提高進口關稅的計畫全貌仍不確定，而「不確定性」可能是企業和消費者最不喜歡的詞。

Flexport創辦人兼執行長彼得森說，「現在的一大問題是不確定性，包括加徵關稅將影響的產品範圍、實施時機與方式」。

Investec經濟學家韓德森表示，在川普的貿易政策拍板前，2025年的貿易展望將籠罩在不確定性之下。

展望2025年，全球貿易將面臨三大未知數，包括關稅戰、美東碼頭罷工、地緣政治動盪。