比特幣ETF 吸金力超強

2024年1月才剛問世的比特幣現貨指數型基金（ETF）已展現超凡吸金力，最出類拔萃者當屬貝萊德（BlackRock）旗下的iShares比特幣信託ETF（代碼IBIT），規模在11個月內迅速膨脹至超過500億美元，締造ETF業界紀錄。多頭人士更看好，IBIT規模將在2025年超越全球最大的黃金ETF。

Cerulli合夥公司的數據顯示，截至2024年11月資產額最高的五檔新ETF全都是比特幣現貨ETF。其中，IBIT規模達到500億美元大關的速度，比歷來次快的iShares核心MSCI EAFE ETF（IEFA）快五倍，目前的資產規模已超越全球第二大黃金基金iShares黃金信託ETF（IAU）。

貝萊德旗下ETF資產規模

Strategas證券ETF和科技策略董事總經理索恩表示，IBIT規模已相當於50多檔iShares歐洲市場ETF的資產總和。彭博分析師指出，IBIT的成長之快前所未見，是最快達到多項里程碑的ETF，比任何所有資產類別的ETF還快，若以目前的資產水準以及0.25%的費用比率計算，IBIT每年可賺取約1.12億美元的收入。

顧問公司The ETF Store總裁葛雷奇形容IBIT是「ETF史上最成功的發行」，並且看好其規模將在2025年超越SPDR黃金Shares（GLD）這檔全球最大的黃金ETF。

IBIT如此成功，不僅為貝萊德帶來耀眼業績，更成為比特幣本身的轉折點。貝萊德管理資產總額超過11兆美元，連這家全球最大的投資公司都擁抱比特幣，吸引了法人及原本持懷疑態度的散戶加入比特幣市場，帶動比特幣價格在2024年首次突破10萬美元大關。

貝萊德執行長芬克曾批評比特幣是全球洗錢的工具，但他的觀點逐漸轉變，開始將比特幣視為「數位黃金」。

貝萊德申請及發售ETF向來無往不利，在2024年1月獲准發行現貨比特幣ETF後，貝萊德和富達（Fidelity）、VanEck、Grayscale等業者成功發行首批直接投資比特幣的美國ETF。目前，這群共12檔ETF的資產規模已達到約1,070億美元。

IBIT和其他比特幣現貨ETF，在2024年的漲幅與比特幣幾乎不相上下。IBIT從推出以來，只有九天資金流出，平均每日交易量占比超過50%。