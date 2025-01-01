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土地正義缺一角 國土法上路輸給政治攻防

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南韓2025年預料仍將降息

經濟日報／ 編譯簡國帆／綜合外電

南韓12月消費者物價加速攀升，但年升率仍低於央行的目標值，再加上政局動盪未歇、濟州航空空難事故可能衝擊消費信心，南韓央行仍預料將在2025年降息，以優先支持成長，只是寬鬆步伐可能緩慢，以免加重韓元的貶值壓力。

據2024年12月31日公布的官方資料，南韓12月消費者物價指數（CPI）年比攀升1.9%，升幅分別高於11月的1.5%、及市場預估的1.7%，但低於央行設定的2%中期目標。

至於2024年全年CPI攀升2.3%，為四年來最低，也符合央行的預測。

最新數據將增添央行決策的複雜度，因南韓政局動盪推累韓元重貶，可能推升進口物價，但政爭持續也可能減弱經濟成長。韓亞證券經濟學家秦圭仁（音譯）指出，儘管國內需求疲軟限制物價壓力，但韓元持續疲軟恐帶給進口價格上漲壓力，並對消費者物價產生滯後影響。

不過，經濟學家仍預期南韓央行2025年將降息，原因包括民間消費疲軟、出口成長降溫、消費者信心惡化。新韓投資公司分析師安在均（音譯）說，韓元貶值的通膨影響可能會在未來幾個月加劇，但目前的最大憂慮是消費者信心下滑，由於生產和消費都在減退，南韓央行1月可能繼續降息。

南韓 央行 消費者物價指數

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