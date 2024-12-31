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大宗商品漲幅王！可可豆飆近180%居冠 焦煤墊底

經濟日報／ 編譯任君翔／綜合外電
全球大宗商品2024年價格表現出爐。隨著全球供給短缺來到第二年，可可及咖啡豆漲勢最大。路透
全球大宗商品2024年價格表現出爐。隨著全球供給短缺來到第二年，可可及咖啡豆漲勢最大。路透

全球大宗商品2024年表現出爐，可可豆和咖啡豆漲勢凌厲，分居第一、二名。而受中國大陸成長放緩影響，焦煤表現則敬陪末座。

可可豆價格在2024年暴衝約180%，漲幅遠超越其他商品。紐約可可豆期貨價格在12月稍早升至每公噸12,931美元，創歷史新高，主因西非乾旱，供給預料將連續四個產季減少。

乾旱同樣縮減了咖啡豆供給，洲際交易所（ICE）的阿拉比卡咖啡豆期貨價格升至40年多來高點，2024年漲幅約73%，羅布斯塔咖啡豆在同一時期也勁揚76%。

盛寶銀行大宗商品策略負責人韓森（Ole Hansen）表示，「主要產地的天氣欠佳，讓以可可豆與咖啡豆為首的軟性商品，成為最大贏家，突顯出這些商品由於生產和供給的區域相對較小，而承受的價格風險。」

另一方面，煉鋼焦媒是2024年表現最差的商品，重摔約45%。鋼鐵的另一原料鐵礦砂，近幾個月來收復部分跌幅，但全年跌幅仍達約15%。

分析師展望明年，指出由於川普重返白宮，威脅要開徵高額關稅，全球貿易緊張可能會主導2025年的大宗商品市場。

金價在2024年走升25%以上，外界估計聯準會（Fed）降息、及川普關稅等，有望讓金價在2025年續揚。但原油受累於供給過剩，2025年油價大概會連三年下跌。

可可 咖啡豆 金價

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