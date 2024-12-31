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華爾街耶誕行情失靈 亞股隨美股頹勢多收低

中央社／ 香港31日綜合外電報導

在市場面臨2025年不確定性以及投資人了結獲利，讓通常在歲末上演耶誕行情的華爾街股市爆發一場迷你股災，拖累亞股在2024年最後一個交易日多收低。

法新社報導，華爾街股市30日延續27日的跌勢，美股三大指數跌幅約1%，其中電動車大廠特斯拉（Tesla）挫跌3.3%，臉書（Facebook）母公司Meta跌幅1.4%。

市場交投清淡，但券商指出，歷經2024年的震盪起伏後，尤其是美國大型科技股的「豪勇七蛟龍」（Magnificent Seven），投資人紛紛了結獲利。

市場憂心美國聯邦準備理事會（Fed）降息速度慢，加上1月將上任的川普喊出的關稅行動，也對市場帶來壓力。

SPI資產管理公司（SPI Asset Management）策略師殷尼斯（Stephen Innes）指出：「在亞洲，尤其是中國，關稅若是唯一的疑慮，似乎是可以管控的障礙。」

「然而，中國的經濟問題遠超過單純的貿易衝突。中國也面臨嚴重的國內消費挑戰，以及科技業本身造成的問題。」

上海綜合股價指數2024年最後一個交易日收盤下跌1.6%。雪梨、台北和威靈頓股市都收跌。

港股是亞股今天少數的亮點，但恆指漲幅不大，僅有0.1%。而東京和首爾股市昨天已封關。

亞股 華爾街

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