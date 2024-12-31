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Fed明年啟動貨幣政策架構評估 是否改為確切瞄準2%通膨目標？

經濟日報／ 編譯簡國帆／綜合外電
美國聯準會（Fed）2025年將啟動每五年進行一次的貨幣政策架構評估。路透
美國聯準會（Fed）2025年將啟動每五年進行一次的貨幣政策架構評估。路透

美國聯準會（Fed）2025年將啟動每五年進行一次的貨幣政策架構評估，考量之一將為是否要回歸更傳統的通膨目標途徑，而非2020年採行的彈性通膨目標做法。

美國經濟情勢已與五年前大不相同，最近才剛擺脫1970年代以來最嚴重的通膨時期，利率也遠高於接近零的水準，因此這次評估貨幣政策架構的一大問題，將為是否要回歸聚焦於2%的通膨年升率目標，而非2020年的「平均通膨目標」架構。

Fed將評估貨幣政策工具的執行效益與策略，包括設定基準利率、在公開市場交易公債與其他證券、以及前瞻指引等。Fed將於2025年5月在華府召開研討會，以引進貨幣政策與經濟的外部看法，決策官員也將在美國各地參加「Fed聆聽」（Fed Listens）活動，以了解公眾意見。

最後結果可能會在2025年8月舉行的傑克森洞全球央行年會發布，將形塑Fed未來五年因應經濟挑戰時的決策思維。

Fed最近一次貨幣政策評估是在2020年夏季完成，當年由主席鮑爾在8月的傑克森洞年會發表結論，調整通膨目標的做法，改為瞄準一段時間內的通膨平均年升率為2%，也就是所謂的彈性平均通膨目標架構，而非總是確切瞄準2%。

Fed也改為強調要偏重縮減距離充分就業職責的「缺口」（shortfall），而非「偏差」（deviation），暗示光是勞動市場緊俏還不足以促使決策官員升息因應，還必須要有通膨率太高。

但這種作法已招致批評，被認為是Fed在2021年通膨暴升時落後趨勢的主因。

Fed 貨幣 通膨

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