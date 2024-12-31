快訊

友曝趙露思遭公司毆打！被帶到廁所「辱罵2小時」 工作人員揮巴掌辯：喝多了

中職／再來就不是我的了！陳子豪發文告別「炸裂舞」

跨年大禮！立法院會三讀通過 當沖降稅延長至2027年底

聽新聞
0:00 / 0:00

南韓12月CPI加速攀升 預料阻止不了央行2025年降息

經濟日報／ 編譯簡國帆／綜合外電
南韓12月消費者物價加速攀升，但年升率仍低於央行的目標值。路透
南韓12月消費者物價加速攀升，但年升率仍低於央行的目標值。路透

南韓12月消費者物價加速攀升，但年升率仍低於央行的目標值，再加上政局動盪未歇、濟州航空空難事故可能衝擊消費信心，南韓央行仍預料將在2025年降息，以優先支持成長，只是寬鬆步伐可能緩慢，以免加重韓元的貶值壓力。

南韓31日公布，12月消費者物價指數（CPI）年比攀升1.9%，升幅分別高於11月的1.5%、以及經濟學家預估的1.7%，但低於央行設定的2%中期目標。

南韓2024年全年CPI攀升2.3%，為四年來最低，也符合央行的預測。

最新數據將增添南韓決策的複雜度，因為南韓政局動盪推累韓元重貶，可能推升進口物價，但政爭持續也可能減弱經濟成長。韓亞證券經濟學家秦圭仁（音譯）指出，儘管國內需求疲軟限制物價壓力，但韓元持續疲軟可能帶給進口價格上漲壓力，並對消費者物價產生滯後影響。

不過，經濟學家仍預期南韓央行2025年將降息，原因包括民間消費疲軟、出口成長降溫、消費者信心惡化。新韓投資公司分析師安在均（音譯）說，韓元貶值的通膨影響可能會在未來幾個月加劇，但目前的最大憂慮是消費者信心下滑，由於生產和消費都在減退，南韓央行可能明年1月降息。

彭博資訊經濟學家指出，南韓央行2025年將優先支持成長，因為政治危機正弱化成長，美國總統當選人川普的關稅風險又放大了經濟的下行風險，但降息步伐將緩慢，以免拖累韓元貶得更低，預料該央行2025年將降息1碼。

CPI 南韓 消費者 降息 韓元

延伸閱讀

南韓收炸彈威脅！恐嚇信驚曝「濟州航空空難是我們做的」

尹錫悅3度抗傳遭聲請逮捕令！南韓法院批准了

2025股息目標70萬…00878、00713、00919、0056沒受降息影響！ 存股哥：00929不好有金融股Cover

巴西明年通膨率預測上修11次 難怪利率降不下來

相關新聞

美國ETF資產首度突破10兆美元 標普500指數與比特幣是大贏家

投資人今年來已投入超過1兆美元至美國指數型基金（ETF），刷新三年前的紀錄，美國ETF資產額更已歷來首度突破10兆美元，...

洛杉磯港年底貨櫃處理量暴增 全球貿易2025年面臨「3大未知數」

由於企業趕忙提前拉貨，美國最繁忙的港口洛杉磯港在年底購物季假期也不得閒，單周處理的貨櫃量預料將年比暴增73%，全球貿易明...

投資人獲利了結 美股後繼無力 道瓊早盤重摔逾700點

美股在今年倒數第二個交易日繼續下挫，四大指數盡墨。儘管交易清淡，但投資人顯然趁年底獲利了結，使得美股漲勢後繼無力。

Fed明年啟動貨幣政策架構評估 是否改為確切瞄準2%通膨目標？

美國聯準會（Fed）2025年將啟動每五年進行一次的貨幣政策架構評估，考量之一將為是否要回歸更傳統的通膨目標途徑，而非2...

南韓12月CPI加速攀升 預料阻止不了央行2025年降息

南韓12月消費者物價加速攀升，但年升率仍低於央行的目標值，再加上政局動盪未歇、濟州航空空難事故可能衝擊消費信心，南韓央行...

鐵礦砂今年來跌幅為九年最大 明年行情依然不妙

由於中國大陸房地產危機衝擊需求、礦商加碼出貨，導致供過於求，鐵礦砂期貨價格的2024年來跌幅，將是2015年來最大，展望...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。