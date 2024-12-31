南韓12月CPI加速攀升 預料阻止不了央行2025年降息

南韓12月消費者物價加速攀升，但年升率仍低於央行的目標值，再加上政局動盪未歇、濟州航空空難事故可能衝擊消費信心，南韓央行仍預料將在2025年降息，以優先支持成長，只是寬鬆步伐可能緩慢，以免加重韓元的貶值壓力。

南韓31日公布，12月消費者物價指數（CPI）年比攀升1.9%，升幅分別高於11月的1.5%、以及經濟學家預估的1.7%，但低於央行設定的2%中期目標。

南韓2024年全年CPI攀升2.3%，為四年來最低，也符合央行的預測。

最新數據將增添南韓決策的複雜度，因為南韓政局動盪推累韓元重貶，可能推升進口物價，但政爭持續也可能減弱經濟成長。韓亞證券經濟學家秦圭仁（音譯）指出，儘管國內需求疲軟限制物價壓力，但韓元持續疲軟可能帶給進口價格上漲壓力，並對消費者物價產生滯後影響。

不過，經濟學家仍預期南韓央行2025年將降息，原因包括民間消費疲軟、出口成長降溫、消費者信心惡化。新韓投資公司分析師安在均（音譯）說，韓元貶值的通膨影響可能會在未來幾個月加劇，但目前的最大憂慮是消費者信心下滑，由於生產和消費都在減退，南韓央行可能明年1月降息。

彭博資訊經濟學家指出，南韓央行2025年將優先支持成長，因為政治危機正弱化成長，美國總統當選人川普的關稅風險又放大了經濟的下行風險，但降息步伐將緩慢，以免拖累韓元貶得更低，預料該央行2025年將降息1碼。