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鐵礦砂今年來跌幅為九年最大 明年行情依然不妙

經濟日報／ 編譯簡國帆／綜合外電
鐵礦砂期貨價格的2024年來跌幅，將是2015年來最大。路透
鐵礦砂期貨價格的2024年來跌幅，將是2015年來最大。路透

由於中國大陸房地產危機衝擊需求、礦商加碼出貨，導致供過於求，鐵礦砂期貨價格的2024年來跌幅，將是2015年來最大，展望2025年行情依然看跌，只是跌幅可能沒有今年那麼大。

彭博資訊報導，即便數據顯示中國大陸12月製造業景氣連續第三個月擴張，仍無助提振市場信心，新加坡鐵礦砂期貨31日盤中遊走平盤，報每噸100.45美元，2024年來累計重挫28%。

中國大陸交投最熱絡的5月鐵礦砂期貨31日盤中則小漲0.8%至每噸人民幣776元（106.33美元），今年來累計跌逾15%。

鐵礦砂已經歷慘澹的一年，但短期海運鐵礦砂市場仍將供過於求，可能進一步拖累鐵礦砂行情。

鐵礦砂

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