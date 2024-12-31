宗教式微、「聖經」銷售量卻激增 全球迎出版黃金時代

【台灣醒報記者莊宇欽綜合報導】儘管宗教信仰正在式微，但「聖經」銷售量卻持續增加！據統計，聖經銷售量相較去年同期增長22%，迎來出版的黃金時代，而Z世代年輕人也更傾向聖經實踐信仰。神職人員強調，「聖經」一直都是意義、目的和價值的主要源頭，使人們更加願意轉向神的話語。

聖經出版黃金時代

《華爾街日報》報導，今年截至10月底的聖經銷售量相較去年同期增長22%，而同期美國圖書銷量增幅才不到1%，這意味著聖經銷售量的增長遠超過其他紙本書籍，迎來「聖經出版黃金時代」。

事實上，聖經銷售量從2019年的970萬本增加到2023年的1420萬本。對此，世界上的混亂局勢及不確定性都可能使人們回轉歸向神，而基督徒網紅也在社群媒體上公開談論信仰，這些都成為聖經銷售量增加的原因。

聖經改變Z世代

《基督教廣播網》報導，約有44%的Z世代年輕人（18-26歲）對耶穌與聖經感到十分好奇，而近一半的Z世代認為聖經改變他們的生活。

「年輕人傾向聖經，努力實踐自己的信仰。」美國聖經協會首席負責人普拉克表示，約有21%的Z世代更加仰賴聖經，對於年輕一代的美國人來說，他們會是未來光明的希望。

更多人轉向聖經

《福斯新聞網》也指出，儘管承認身為基督徒的美國人比例呈下降趨勢，但自疫情大流行以來，宗教書籍一直是整體圖書市場的亮點，尤其聖經引領這一波增長，包括基督教生活和聖經研究等相關科目也持續增加。

明尼蘇達州主教巴倫強調，「聖經」一直都是意義、目的和價值的主要源頭，如今有更多人轉向聖經，因為他們正在尋找，並且有意識地會找到神的話語。

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