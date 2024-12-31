川普關稅威脅效應 韓企擱置墨西哥投資、四成日企重新評估中國策略

受到美國總統當選人川普加徵關稅威脅的影響，南韓企業正暫停在墨西哥的新投資與整頓計畫，四成的日本企業也將至少會考慮重新評估在中國大陸的營運。

在墨西哥第三大城、南韓在當地的最大工業重鎮蒙特雷（Monterrey），南韓企業人士正在表達對川普關稅政策的憂慮，一家當地貿易顧問業者指出，在川普發表關稅談話後，南韓企業在墨西哥的新投資計畫已幾近停擺，企業正採取更審慎的做法，選擇重新評估投資決策。

在墨西哥擁有子公司的一家汽車製造商已無限期延後投資計畫，一家汽車轉向系統製造商已暫停在當地創設子公司的計畫。

在日本，調查顯示，在中國大陸設立營運據點的日本企業中，8.6%受訪者表示可能重新評估在中國大陸的策略，另外32.4%回應可能考慮重新評估。許多日本企業在中國大陸設施生產的產品都是出口到美國等地。

多數企業都還在觀望，因為重整供應鏈需要龐大的成本和人力，但許多企業領袖都感受到要重新評估中國大陸事業的壓力。一家日本主要汽車零組件製造商的主管說，根據川普對中國大陸關稅的影響，「我們將被迫和我們的客戶商議，包括評估生產、供應系統及價格」。

針對川普當選對企業營運的影響，38.9%受訪者表示為負面或略為負面，比率高於2016年12月川普首次上任前的37%，這次也只有17.6%認為川普二進白宮會對其營運有正面影響。