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以色列軟體公司 Run:ai納入NVIDIA旗下 將開放原始碼

經濟日報／ 編譯劉忠勇／綜合外電
輝達繼2020年以70億美元併購 Mellanox後，再度插旗以色列。美聯社
輝達繼2020年以70億美元併購 Mellanox後，再度插旗以色列。美聯社

輝達NVIDIA）通過監管審核後，已完成收購以色列新創公司Run:ai，為輝達帶來一套能協助人工智慧（AI）運算設備使用者充分發揮硬體效能的軟體。

目前，這款軟體僅能在輝達的系統的設備上運作。不過，Run:ai官網表示，未來將開放原始碼，也就是說其他廠商也能利用這程式碼來優化非輝達硬體的電腦。

Run:ai說：「我們期待在現有成果的基礎上繼續努力，擴充我們優秀的團隊，並拓展產品和市場的影響力。開放原始碼將使這款軟體能夠覆蓋整個AI生態系統。」

歐洲執委會12月初無條件批准輝達以7億美元收購Run:ai的案子。歐盟10月曾表示，此交易需接受歐盟反壟斷機關的審核。

歐盟反壟斷監管機關曾警告，此交易可能對雙方所涉市場的競爭環境構成威脅。

主管機關調查重點在於，此交易是否可能強化輝達對圖形處理器（GPU）市場的掌控。

AI NVIDIA 輝達

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