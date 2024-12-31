美天然氣期貨單日狂飆16% 寒流預報激發買盤

美國天然氣期貨單日飆漲16%，因天氣預測顯示1月會變得更冷，推升用於取暖、發電的天然氣需求展望。

紐約2月交割的天然氣期貨30日收盤飆漲16%，至每百萬英國熱能部單位（BTU）3.936美元，創下這項合約在2012年開始交易以來最大單日漲幅。交易最活絡的合約盤中價格一度衝上20年高點。

美國國家氣象局預期，在最新的8-14天氣展望中，美東到中西部的氣溫比正常更冷的機率攀高，一改直到當前美國在秋季和初冬天候溫和的情況。

至於下月初的天氣預報顯示，從德州、密西根州到喬治亞州，橫跨美國大部分的地區轉為明顯更冷。根據NatGasWeather.com網站，這樣的轉變正推高對能源需求的看漲氛圍，而能源需求原本就預期會見到冬季高峰。

BOK Financial能源交易員和分析師Dennis Kissler表示，「寒冷的前景正帶來買進狂潮。」在過去一年多數時間中，由於美國國內頁岩油田的天然氣產量充裕，近月天然氣合約大多維持在3美元之下。然而，根據分析交易公司Analytix.AI.，寒流即將來襲，可能導致一些井口關閉，使得天然氣產量減少，尤其是阿帕拉契馬克盧斯頁岩的部分地區。