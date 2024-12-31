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油價收漲WTI接近71美元 憂寒冬推高取暖需求…金價下跌

經濟日報／ 編譯葉亭均／綜合外電
路透
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國際油價周一（30日）在年末清淡的交易中收漲，投資人押注未來幾周美國和歐洲氣溫下降將提振柴油需求，西德州原油期貨（WTI）收於每桶近71美元，為兩周來最高收盤價；天然氣期貨飆漲16%，天氣預報顯示1月變得更冷，將提升取暖燃料需求；金價下跌，因美元升至2022年以來最高。

油價收漲

布蘭特原油2月期貨上漲22美分，漲幅0.3%，收每桶74.39美元；交易較為活躍的3月期貨合約收在每桶73.99美元，上漲20美分。

美國西德州原油2月期貨漲39美分，漲幅0.6%，收每桶70.99美元。美國超低硫柴油期貨收高2.5%，報每加侖2.30美元，為11月5日以來最高。

燃料分銷商TACenergy的交易台周一表示：「柴油價格領漲各種成品油。」他說，對未來幾周天氣變冷的擔憂正在推動柴油價格上漲，因為柴油可以替代天然氣用於室內取暖。

由於天氣預報比正常情況更冷，天然氣期貨上漲20%，為該合約自2012年開始交易以來的最大漲幅。天然氣吃緊可能會刺激短期石油消費。

道明證券大宗商品策略全球主管Bart Melek表示：「寒冷天氣和地緣政治風險促使自主交易者做多，而價格走高吸引了趨勢追隨者。」

不過，原油市場維持區間波動，受限於對2025年供應過剩和中東持續地緣政治衝突的擔憂。交易者還在等待川普明年1月就職，以了解新政府可能如何影響原油供需。

金價下跌

現貨黃金30日收盤下跌0.57%，至每盎司2,605.50美元；美國黃金期貨收低0.5%，結算價報2,618.10美元。

Zaner Metals副總裁兼高級金屬策略師Peter Grant稱表示：「我認為這只是假期交易量清淡。也許年底前出現一些粉飾帳面的活動。」

他說，地緣政治緊張局勢將持續到明年，主要央行將繼續購買黃金，而在川普執政期間，美國的債務狀況可能會惡化，財政赤字可能會增加，這將助長對黃金的持續避險需求。

今年以來，黃金價格急升近27%，在10月31日創下2,790.15美元的紀錄新高，投資者在地緣政治不確定性和美國降息的背景下青睞黃金。

隨著川普準備在1月就職，人們也預期2025年美國出現重大政策轉變，包括潛在的關稅、放鬆管制和稅收調整。

現貨白銀下跌1.3%，報每英兩28.98美元。白金下跌1.5%，報905.62美元，上周五曾觸及逾三個月最低。

油價 金價 黃金

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