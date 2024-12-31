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美元上漲接近兩年來最高價位 但對日圓下跌

經濟日報／ 編譯劉忠勇／綜合外電
美元指數今年上漲 6.6%。路透
美元指數今年上漲 6.6%。路透

美元周一普遍上漲，維持在兩年高位附近，日圓兌美元從五個月谷底回升，市場仍在消化聯準會Fed）明年降息次數減少的可能性。

美元指數周一上漲0.1%至 108.130，今年上漲 6.6%。

美元兌日圓報157.02 日圓，貶值 0.5%。 今年，美元兌日圓升值 11.4%，連續四年上漲。日圓始終因日本和美國之間的利差而受打擊。

有分析師認為，隨著聯準會（Fed）放寬政策，以及日本銀行（央行）將升息，日圓明年可能從中受益，但美國公債殖利率繼續上升之際，這點尚未在匯率反映出來。

City Index 市場分析師 Fawad Razaqzada 說：「 2024 年的大部分時間裡，通膨維持於目標之上，如果日圓進一步走軟，物價壓力可能會進一步增加。為了支持本國貨幣，日銀可能希望開始更有意義地提高利率。」

歐元兌美元周一貶值 0.3%，報 1.0401 美元。歐元兌美元今年下跌5.8%，歐洲央行在2024年四次降息，市場預料2025年的降息步伐將快於Fed。

英鎊貶值 0.3% 至 1.2546 美元，全年跌幅達到 1.4%。

Fed 日圓 美元 聯準會

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