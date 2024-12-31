台積電ADR跌0.6% 較台北交易溢價20.6%
台積電ADR周一（31日）下跌0.6%%，收在200.39美元，較台北交易溢價20.6%。
美國股市周一在清淡交易下收低，今年表現出的科技股領軍下挫，2024年在倒數第二個交易日有虎頭蛇尾之勢。
道瓊工業指數下跌418.48點，跌幅1%，報42,573.73點；標普500指數下跌63.90點，跌幅1.1%，報5,906.94點；那斯達克綜合指數下跌235.25點，跌幅1.2%，收在19,486.79點。
費城半導體指數大跌1.9%，輝達（NVIDIA）上漲0.4%，是費半唯一上漲的個股。
台灣加權股價指數昨天下跌85.48點，收在23,190.20點。台積電（2330）平盤收在1,090.00元。
個股 ADR代碼 ADR收盤（換算後） 漲跌幅（%） 台北上市股票收盤價 溢價率（%）
日月光 ASX 166.40 -1.84 163.50 1.77
中華電 CHT 124.33 -0.11 124.00 0.27
台積電 TSM 1,314.08 -0.61 1,090.00 20.56
聯電 UMC 42.69 -1.96 43.10 -0.95
*匯率換算依據紐約時間下午5:30的彭博數據
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