台積電ADR跌0.6% 較台北交易溢價20.6%

攀上美國總統當選人川普的全球首富馬斯克（Elon Musk），認為自駕車和AI能讓他的電動車大廠特斯拉（Tesla）的市值激增5倍，達到5兆美元，因此，這兩項具有前瞻性，且密切相關的產業，是他現階段全力衝刺的目標。川普上台後，有望對自駕車的法規開綠燈，但馬斯克也需要中國當局對特斯拉的全自動駕駛系統（FSD）開綠燈，才能打敗競爭者，因此中方勢必藉此向馬斯克施壓，讓他充當美中關稅談判的調人，而川普的關稅政策嚴重影響馬斯克事業的供應鏈，馬斯克要在自駕車和AI領域稱霸，恐怕得先過地緣政治這一關。

2024-12-31 06:00