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美股三大指數全收低…道瓊下跌418點 科技股領軍下跌

經濟日報／ 編譯劉忠勇／綜合外電
美股八天來有三天跌幅超過1%，但投資人對2025年前景仍表樂觀。路透
美股八天來有三天跌幅超過1%，但投資人對2025年前景仍表樂觀。路透

美國股市周一在清淡交易下收低，今年表現出的科技股領軍下挫，2024年在倒數第二個交易日有虎頭蛇尾之勢。

美股將於1月9日休市，全國為前總統卡特逝世致哀。

道瓊工業指數下跌418.48點，跌幅1%，報42,573.73點；標普500指數下跌63.90點，跌幅1.1%，報5,906.94點；那斯達克綜合指數下跌235.25點，跌幅1.2%，收在19,486.79點。

費城半導體指數大跌1.9%，台積電ADR跌0.6%，輝達（NVIDIA）上漲0.4%，是費半唯一上漲的個股。輝達今年大漲近180%，投資人重押人工智能（AI）熱潮。11 月，輝達取代競爭對手晶片製造商英特爾（Intel），納入道瓊斯工業指數。

適逢年終租稅調整、股價價位又高、公債殖利率攀升以及 2025 年的不確定性，都助長避險情緒。美股三大指數從盤中低位反彈，但一天下來跌幅仍超過 0.5%。

今年，美國科技股七巨人推動標普500指數上漲25%，同時也讓人擔心漲幅過於集中於少數股票。儘管如此，很少有人預期漲勢結束。彭博追蹤的19位策略師中沒有一個預計標普500指數2025年會下跌。

 「這時候最好按兵不動，」Optigestion基金經理人Nicolas Domont表示，「美國仍然是值得投資的地方。成長股繼續表現出色，獲利預測也很好，因此有充分的理由保持樂觀」。

各大類股方面，科技 、通信服務和非必須消費品都可望實現近 30% 或更高的年度漲幅，材料勢將成為本年度唯一下跌的類股。

標普 500 指數 11 大類股周一全面下跌，非必須消費品跌幅最大，下跌1.6%。

波音公司（Boeing）下跌 1.6%，南韓代理總統崔相穆下令對全國航空公司進行緊急安全檢查，韓國周日發生波音 737-800 客機史上死傷最重的空難。

MicroStrategy、Coinbase和 MARA Holdings在內的加密幣相關股跌幅從 3.8% 到 8.2%不等。

抵押貸款金融巨人房利美（Fannie Mae）和房地美（Freddie Mac）股價大漲，避險基金大亨艾克曼（Bill Ackman）一篇貼文引發這兩家公司可能在川普政府下脫離聯邦政府託管的期待。房利美大漲36.1%，房地美漲33.9%。

艾克曼寫道，他持有房利美和房地美的普通股超過10年，迄今為止並不是很好的投資，但他表示，「與歷史上任何其他時期相比，今天這兩家公司特別引人關注的地方在於，在相對較短的時間內，也就是在未來兩年內，有可靠的管道使他們脫離託管」。

標普 科技股 美股 道瓊工業指數

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