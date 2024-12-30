實施庫藏股並非漲勢萬靈丹 過去十年股價表現遜大盤

經濟日報／ 編譯陳苓／綜合外電
研究顯示，庫藏股並非有利長期股價的萬靈丹。路透
研究顯示，庫藏股並非有利長期股價的萬靈丹。路透

美企宣布實施庫藏股時，往往會帶動股價攀高，但研究顯示，庫藏股並非有利長期股價的萬靈丹。

華爾街樂見企業實施庫藏股，但資深股票研究員沙法洛（Bradley Safalow）在報告中寫道，投資人應該小心，標普500指數中股票回購最多的企業，過去十年來的股價表現遜於大盤

沙法洛說，進行庫藏股會有吃糖後的興奮感，促使股價短暫衝高，但一如多數糖果，長期而言往往會造成更多傷害。

他指出，對背負債務或面臨長期挑戰的公司，股票回購是糟糕無比的資本運用方式，管理層把股東資金投入價值陷阱。

這是由於企業管理層和董事會，不擅長購股。他們就像多數投資人，會在高點買進，在低點縮手，學術研究證實此種現象。知名投資人庫柏曼（Leon Cooperman）也說，管理團隊大多不了解自身業務的價值，他們在股價上揚時買進，在股價下跌時又沒勇氣脫手。

沙法洛認為，公司應該只在股價遭嚴重低估時，買回自家股票。

大盤 投資人 糖果

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