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東京威力科創社長看半導體 2030…AI晶片拿七成天下

經濟日報／ 編譯易起宇／綜合外電

日本晶片製造設備大廠東京威力科創社長河合利樹表示，由於人工智慧（AI）將持續帶動產業成長，將積極擴大研發支出，以使產品達到最高市占率

他預期，2030年的半導體市場，將有七成是AI晶片的天下。

河合近日接受日媒採訪表示，2024年是AI吸引全部目光的一年，這促使了在半導體市場上，對繪圖處理器（GPU）和高頻寬記憶體（HBM）的投資增加。他預期，半導體市場規模將在2030年突破1兆美元，且其中AI晶片將占70%；2050年更將達到5兆美元，也就是目前規模的十倍。

半導體 市占率 日本

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