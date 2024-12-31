美大型企業拚績效 大砍管理層

美不少大型企業正讓管理層「瘦身」，盼藉由精簡主管人數來提高公司效率。

道瓊社報導，快遞業者優比速（UPS）和花旗集團表示，他們從去年來已砍掉數千個主管職位；亞馬遜執行長賈西（Andy Jassy）目標是提高員工與主管的比率； Google執行長皮伽本月向員工表示，公司已裁撤10%主管職位，以減少成本。

根據就業數據業者Live Data Technologies針對超過2,000萬名白領工人的最新分析，美國上市公司自疫情期間的聘僱高峰期迄今已削減約6%的中階主管人數，高階主管人數從2021年底以來則減少近5%。

因可供升職的較高階職位數量減少，有抱負的經理們正努力獲得晉升，至於先前主管轉向非管理職位，且有時還是被迫的。其他人則轉往新產業，藉此爭取管理職位。同時，企業也想辦法激勵職涯感到停滯的員工。

企業歷經多輪擴張後，主管與他們高昂的薪資向來會成為「替罪羔羊」，如今，企業快速削減主管階層。例如臉書母公司Meta去年削減了多個主管階層，做為裁員數千人的一環，同時要求一些經理人轉為非管理職。