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潛力遊戲大作 拚突圍 專家看好明秋發行GTA 6

經濟日報／ 編譯陳律安／綜合外電
遊戲研究分析師表示，「俠盜獵車手6」單是預購金額就有望超越10億美元。 （美聯社）
遊戲研究分析師表示，「俠盜獵車手6」單是預購金額就有望超越10億美元。 （美聯社）

專家預估，預定2025年秋季發行的遊戲大作「俠盜獵車手6」（GTA 6），上市第一年銷售金額即可達到30億美元，在低迷的遊戲市場中逆勢突圍，勢將成為明年娛樂產業的最大盛事。

英國金融時報（FT）報導，遊戲研究業者DFC Intelligence的分析師說，在發行商Take-Two正式在PlayStation、Xbox等主機平台上發售GTA 6之前，單是預購金額就有望超越10億美元；而在遊戲正式發行的12個月內，整體銷售上看32億美元，較前一代的GTA 5倍增。

如此亮眼的佳績，有望超越「腦筋急轉彎2」（票房17億美元）、「死侍與金鋼狼」（13億美元）等2024年的賣座大片。

Take-Two執行長澤爾尼克說：「我從不會在事情成真前就宣告勝利，即便如此，我想Rockstar Games（GTA開發商）將再次繳出傑出作品...外界確實期待很高。」

遊戲玩家已苦等新款GTA遊戲十多年，去年12月發表的GTA 6預告，於YouTube的點閱率已突破2.25億次。

在新冠疫情期間的榮景後，遊戲產業陷入長期不景氣，迫使Sony、微軟的遊戲部門，以及Take-Two、美商藝電、育碧等大型發行商裁員。根據追蹤網站Games Industry Layoffs，自2022年來，遊戲產業已有3.3萬多人失業，單是2024年便有近1.5萬人失去工作。

不過，GTA 6將逆勢突圍，成為明年遊戲產業的一大亮點。澤爾尼克說，遊戲產業計劃在2025年後發行多部強檔作品，「由一間公司所發行的一款熱門遊戲，時常能嘉惠整體遊戲產業」。

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