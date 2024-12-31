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美信用卡違約 金融海嘯來最嚴重

經濟日報／ 編譯葉亭均／綜合外電
信用卡示意圖。(路透)
信用卡示意圖。(路透)

美國信用卡違約狀況已攀升至自2008年金融危機以來最高水準，這顯示在歷經數年高通膨後，收入較低的消費者財務狀況正在惡化。

據BankRegData蒐集的產業數據，信用卡放貸業者2024年前九個月轉銷呆帳460億美元，也就是嚴重拖欠的貸款餘額，該數字較年同期大增50%，攀升至14年來高點。轉銷呆帳會發生在放貸機構判定借款人不可能償還債務時，而這也是備受觀察的嚴重貸款困境指標。

美國信用卡違約大增 圖／經濟日報提供
美國信用卡違約大增 圖／經濟日報提供

穆迪分析（Moody's Analytics）首席經濟分析師詹迪表示：「高收入家庭情況良好，但收入排名後三分之一的美國消費者花光所有錢。他們存款現在是零。」

在高通膨維持數年、聯準會將借貸成本維持在高水準後，違約率劇升是消費者個人財務日益變得吃緊的訊號。

儘管銀行還沒公布第4季財報，但初步跡象顯示，愈來愈多消費者無法按時還款。規模僅次於摩根大通和花旗集團的美國第三大信用卡放貸機構Capital One近期表示，截至11月，其年化信用卡轉銷率（即被註記為無法追討回貸款占整體貸款的比率）達到6.1%，高於一年前的5.2%。

美國消費者在疫情封鎖時期結束後，手上有大量現金且準備好支出。信用卡放貸機構樂於提供協助，與過去可能因收入不佳而無法取得資格的消費者簽約，理由是這些消費者當時銀行帳戶內有充裕現金，看起來是安全的借款者。信用卡借貸餘額激增，在2022年和2023年共增2,700億美元，使美消費者的信用卡總債務在2023年年中首度突破1兆美元。

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