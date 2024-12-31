輝達供應商 擴產催油門

日本IC載板大廠揖斐電（Ibiden）社長河島浩二表示，身為輝達（NVIDIA）先進半導體所需晶片封裝載板的主要供應商，看到用於人工智慧（AI）的載板訂單滿載，需求至少可望持續到明年全年，Ibiden有必要加快產能擴增的腳步，以因應不斷增長的需求。

Ibiden正在日本岐阜縣建設一座新的載板工廠，預計2025年最後一季先啟用25%產能，並在2026年3月前達到50%的產能。不過，川島表示，這可能仍不足以滿足需求，該公司目前正在討論何時啟用剩餘的50%產能。

河島接受彭博訪問時說：「我們的客戶對供應有疑慮。已有人徵詢我們下一步的投資計畫和下一次產能擴充。」

根據彭博彙編資料，Ibiden的客戶包括英特爾（Intel）、超微（AMD）、三星電子、台積電和輝達。由於載板需要按每款晶片定製，許多客戶在產品開發初期階段就和這家日本公司合作。載板的作用是將半導體的訊號傳輸到電路板，需能承受輝達圖形處理器（GPU）的高溫，結合記憶晶片之後，組成完整封裝的AI晶片。

Ibiden成立於1912年，原本是一家電力公司，後來透過和英特爾合作發展半導體技術專長。英特爾曾一度貢獻Ibiden封裝載板營收70%至80%。不過，截至3月底的會計年度中，由於英特爾改造遭遇瓶頸，這比率已降至約30%。

過度依賴英特爾，也使Ibiden股價受到拖累，今年以來股價下跌約40%。今年10月，Ibiden下修獲利預測，原因是通用伺服器相關元件需求疲弱，抵銷了AI伺服器相關業績的成長。

目前，NVIDIA所有AI半導體均採用Ibiden的載板，儘管台廠欣興電子也投入這個領域，不過東洋證券分析師安田秀樹認為，要撼動Ibiden主要供應商的地位並不容易。他說：「輝達的AI晶片需要高階載板，而Ibiden是唯一能以不錯良率進行量產的公司。台灣的競爭對手無法大幅削弱Ibiden的市占。」

AI半導體業務目前占Ibiden約3,700億日圓（約23億美元）營收的15%以上，這一比率預料將進一步提升。