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日韓製造業 景氣低迷

經濟日報／ 編譯葉亭均／綜合外電

南韓11月工廠生產萎縮幅度高於預期，此時南韓出口減緩且企業信心轉弱；日本12月工廠景氣萎縮速度放緩，因生產和新訂單下滑的情況有緩和跡象。

南韓統計局30日公布，11月工業產出指數經季節調整後月比下滑0.7%，不如前一個月持平情勢，也遜於路透訪調經濟學家預期的下滑0.4%。

南韓11月工業產出指數年比上揚0.1%，低於前一個月的6.3%增幅，也不如經濟學家預期的0.4%增幅。

日本同日公布的數據則顯示，工廠景氣萎縮的情況有所緩解。日本12月製造業採購經理人指數（PMI）終值上升至49.6，是三個月來最溫和的收縮。這項指數略高於初值49.5和11月的 49.0，不過仍是連續第六個月低於景氣榮枯分界50。

標普全球市場財智分析師巴提（Usamah Bhatti）表示：「由於生產和新訂單減緩的情勢改善，整體數據邁向較為接近中性。」

製造細項指數在12月連續第四個月萎縮，但萎縮速度也比前月減緩。製造業者指出，新訂單低迷是產量下滑的主因；新訂單連續第19個月萎縮。

南韓 指數 日本

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