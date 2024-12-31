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七巨頭加博通 美股八大咖 「蝙蝠俠」來了
儘管美股近期遭遇亂流，但投資人仍持續買進大型科技股。隨著博通在本月異軍突起，市值突破1兆美元，美股市場多了一個新稱號「BATMMAAN」，音似蝙蝠俠，用來合稱八家科技大咖。
道瓊社報導，所謂的「BATMMAAN」就是將博通，加上原本的美股科技七雄（Magnificent 7），按照英文字首的排列分別為博通、蘋果、特斯拉、微軟、Meta、亞馬遜、字母與輝達。
儘管美股的其他公司大多在過去一個月表現不佳，但這八家公司的股價在川普11月5日勝選後，持續走高。根據道瓊市場數據，這八家公司自美國大選以來，市值合計增加超過1.9兆美元。這相當於標普500指數同期市值增幅的85%以上。
川普的勝選一開始帶動股市全面上漲，但自12月初以來，在川普獲勝後上漲的金融股和其他股票，卻逐漸回吐漲幅。
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