台積電進駐吸台灣員工 牛肉麵飄香亞利桑那州「小台北」

紐約時報報導，台積電在美國亞利桑那州的晶圓廠吸引大批台灣員工及家眷定居當地，使得原以白人為主的當地社區商圈出現充滿台灣味的「小台北」。

王海倫在亞利桑那州新晶圓廠下班後，便開車回家展開她的副業工作：在鳳凰城的熱炒餐廳「Taiwan Bistro 熱炒168」為渴望家鄉味的台灣同事煮紅燒牛肉麵，深受台積電員工喜愛。

「Taiwan Bistro熱炒168」老闆張文權來自新墨西哥州，他說「這一切發生得太快了」；如今，每個工作日都會送數十份便當到工廠。該店晚上也常門庭若市，擠滿唱卡拉OK的台灣顧客，台積電員工也向美國同事介紹三杯雞等招牌菜。

33歲的游佩樺，在丈夫的台積電同事對她準備的紅燒雞和五花肉午餐讚不絕口後，也開始創業路。她為丈夫的同事多做一些菜，並很快擴展到烘焙食品和鹹酥雞、珍奶等台灣經典美食。她現在擁有名為「台灣媽媽」（TaiwanMama）的餐館，今年夏天開設第2家分店。

經營廚房不同於游佩樺在台灣的電腦工程師職涯，但她的祖父和父親曾是廚師、經營過餐廳。隨著生意成長，游佩樺的母親也從台灣飛來幫忙照顧她的3個孩子。

游佩樺說，不確定一家人是否會長住美國，但她的新餐廳已簽了5年租約；起初開店只是因為他們很想念台灣食物，畢竟還是很難習慣漢堡、披薩等，「偶爾吃吃還可以，每天吃會覺得很奇怪」。