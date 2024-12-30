川普將重返白宮2025恐充滿動盪 亞股多收低

隨著川普即將重返白宮，2025年恐充滿動盪，亞洲股市今天在緊張不安的年終交易氣氛中多收低。

股市年底通常上演「耶誕行情」，但美股27日普遍挫跌，標準普爾500指數和那斯達克綜合指數雙雙下跌超過1%。

科技股領跌美股，馬斯克（Elon Musk）旗下特斯拉（Tesla）收盤跌約5%，人工智慧（AI）晶片商輝達（Nvidia）跌幅約2%。

市場對美國降息步伐，以及對即將上台的川普可能祭出高關稅的疑慮，令投資人面臨心理壓力。

SPI資產管理（SPI Asset Management）策略師殷尼斯（Stephen Innes）表示，「隨著美股週五（27日）收跌，亞太股市2024年倒數第2個交易日走勢不振。」

日本股市今天迎來2024年最後1個交易日，基準日經指數收跌0.96%，來到39894.54點。日股明起適逢新年假期休市，訂於2025年1月6日恢復交易。

日經指數2024年漲幅近20%，終於超越日本1990年代資產泡沫破滅以前締造的高點。

至於亞洲其他股市，雪梨、首爾、香港、台北股市皆挫跌，上海和威靈頓股市則是上揚。