台積電進駐效應 亞利桑那州白人商圈出現「小台北」

「紐約時報」報導，台積電（TSMC）位於美國亞利桑那州的晶圓廠吸引大批台灣員工及家眷定居，讓當地原本以白人為主的社區商圈出現台灣味十足的「小台北」。

位於鳳凰城的熱炒餐廳「Taiwan Bistro 熱炒168」，深受台積電員工的喜愛，而王海倫（Helen Wang，音譯）在亞利桑那州沙漠中的新晶圓廠工作結束後，便開車回家展開她的副業，為渴望家鄉味的台灣同事煮上一鍋鍋的紅燒牛肉麵。

兩年前，台積電第一批員工抵達鳳凰城北部，開始在晶圓廠工作時，當地幾乎沒有亞洲食品店或台灣餐廳，不過自那時以來，這些員工和他們的家眷已經把一個以白人為主的郊區商業街一角變成了「小台北」。

台灣商家在當地的墨西哥餐館和美甲沙龍店附近如雨後春筍般開張。台灣廚師與王海倫一起將餐點送到晶圓廠停車場。超市開始上架台灣醬料和麵條。托育中心和學校裡中文交談聲此起彼落，當地今年已經有282名台灣學生入學。

這座如太空船般的晶圓廠吸引數以千計員工及他們的家屬前來，成為美國總統拜登振興國家先進晶片生產政策的重要一環。台積電為這項計畫投入650億美元，並預期透過「晶片法」（CHIPS and Science Act）獲得66億美元的補助金。

雖然台積電的計畫是在川普的第一個總統任期內展開，但川普批評晶片法，還指控台灣偷走美國半導體產業。與技術工人簽證有關的爭議，也已在川普的支持者中引發分裂。

對於台籍員工來說，移民與貿易的地緣政治變化遠遠超出他們的控制範圍；他們表示，他們最關心的是長時間的工作日，要讓這座工廠全面運行，同時又要適應距離家鄉一萬多公里的新生活，包括8個車道的高速公路、和孩子的遊戲約會，以及酷熱的沙漠氣候。

隨著愈來愈多工人入駐，鳳凰城與索諾拉沙漠（Sonoran Desert）交界地帶出現了文化和人口上的變化。房地產開發商正在將一座露天購物中心改造成亞洲購物中心，賣場名稱「808聯合山廣場」（808Union Hills Plaza），代表數字「8」在華人文化中寓意「發」的吉利意涵。

來自新墨西哥州的Taiwan Bistro 熱炒168老闆張文權說，「這一切發生得太快了」，他聽說有大量新工人湧入亞利桑那州後，今年遷居此地。

張文權在距離工廠15分鐘車程處開設Taiwan Bistro熱炒168，如今每個工作日都會將數十份便當送到工廠。這家熱炒店晚上經常門庭若市，擠滿唱卡拉OK的台灣顧客，台積電員工則向美國同事介紹三杯雞等招牌菜。

張文權說：「他們說這裡感覺像家一樣，像一個社區中心…在美國，你找不到這樣的台灣飲食文化和生活方式。很多人覺得生活很乏味。」

在十多次訪談中，台灣員工及他們的配偶和孩子表示，他們之所以決定改變原本的生活，是出於對新經驗的嚮往、子女接受英語教育的機會，以及經濟誘因，這裡的工資高達3倍，並能享有住房津貼等福利。

台積電員工家庭正在以低調的方式宣示他們的存在。一些人在工廠附近公寓的窗台上放置公司頒發的獎勵品；孩子們加入棒球隊和舞蹈班，父母則受邀到學校介紹農曆新年的傳統；亞洲生鮮電商Weee送來的豆瓣醬和醬油包裹與亞馬遜（Amazon）的快遞紙箱一起擺在他們的住家門口。

許多初來乍到的台灣人使用台灣主要通訊軟體Line來提出一些令人意想不到的問題，像是如何才能找到說中文的牙醫？哪裡能買到曲棍球鞋？為什麼美國的中餐都這麼甜？

33歲的游佩樺在丈夫的台積電同事對她準備的紅燒雞和五花肉午餐讚不絕口後，開始了她的創業之路。她為丈夫的同事們多做了一些菜，並很快擴展到烘焙食品和台灣的經典美食，如鹹酥雞和珍珠奶茶。現在，游佩樺擁有一家名為「台灣媽媽」（TaiwanMama）的餐館，今年夏天還開設了第2家分店。

經營廚房與她在台灣的電腦工程師職涯截然不同，但游佩樺的阿公和父親曾是廚師，也經營過餐廳。製作奶茶和便當讓她在陌生的環境中找到熟悉感。隨著生意興隆成長，游佩樺的母親從台灣飛來幫忙照顧她的3個孩子。

游佩樺表示，她不確定一家人是否會長期在美國定居，但她的新餐廳已經簽了5年租約。她說：「我們一開始開店只是因為我們很想念台灣的食物…我還是很難習慣漢堡和披薩這類東西。偶爾吃吃還可以，每天吃會覺得很奇怪。」