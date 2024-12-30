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倫敦律師好吃香！搶才大戰使合夥人跳槽數創紀錄 薪資漲兩倍

經濟日報／ 編譯季晶晶／綜合外電
美國律師事務所在英國大舉擴張，搶才大戰導致資深律師轉換新東家的人數創新高，且薪資水準飆高。示意圖。路透
美國律師事務所在英國大舉擴張，搶才大戰導致資深律師轉換新東家的人數創新高，且薪資水準飆高。示意圖。路透

美國律師事務所在英國倫敦大舉擴張，他們積極網羅人才使得資深律師跳槽人數創新高，薪資大戰愈演愈烈。

根據法律人才招聘顧問業者Edwards Gibson的數據，截至12月23日的一年間，倫敦法律事務所聘用了546名合夥人，超過去年的514人。

由於私募股權市場近年來蓬勃發展，財力雄厚的美國律師事務所持續在倫敦擴張。他們挖角的對象不限於英國的競爭對手，也有美國同行。人才搶奪戰大幅推高薪資水準。

Edwards Gibson創辦人Scott Gibson表示，「美國律所進行前所未有的投資，為體系注入數百萬美元，這扭曲了市場，導致薪酬狂飆」。

法律人才招聘公司Harvey Partners創辦人Charlie Harvey說，倫敦市場的律所合夥人更換東家時，薪資能增加一或兩倍，而「進到2025年，沒看到橫向招聘合夥人的腳步有放緩跡象」。

倫敦 美國 薪資

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